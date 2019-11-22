Samsung Galaxy S11'in Tasarımı, Kamerası ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı





Samsung'un Şubat ayında Galaxy S11 serisini açıklaması bekleniyor ve yakın tarihli bir rapora göre, 2020 Galaxy S amiral gemisi telefonun 11 Şubat'ta resmileştiğini göreceğiz.

Bu bilgi bize Galaxy S11 programına kapalı bir toplantıda baktığını iddia eden MatrixLife'tan Nick Oikonomou'dan geliyor.

S11 serisinin çıkış tarihini açıklamaya ek olarak, Oikonomou Galaxy S11, S11e ve S11+'ın birkaç özelliğini de doğruladı.

Oikonomou, S11 serisinin Exynos 990 SoC tarafından destekleneceğini ancak her zaman olduğu gibi bir Snapdragon sürümünün de olacağını söylüyor. S11 25W hızlı şarjı destekleyecek ve bir 25W şarj cihazı ile birlikte gelecek.

Galaxy S11 geleneksel SIM ve eSIM versiyonlarında satışa sunulacak ve Plus modeli 5G bağlantısını destekleyecek.

S11e ve S11+ sırasıyla 6.7" ve 6.9" ekranlara sahip olacak. Bununla birlikte normal S11, 6.2" veya 6.4" bir ekran ile gelecek. Oikonomou S11 ve Plus modelinin 120Hz ekranlara sahip olacağını ve kullanıcıların tazeleme hızını kilitleyebileceğini veya otomatik olarak değişmesine izin verebileceğini söylüyor.

Rapor ayrıca, Galaxy S11 serisinin ortasında bir delik bulunan ekranlara sahip olacağını ve ekranların SAMOLED ismini kullanacağını söylüyor.





Samsung Galaxy S11 ve S11+'ın ana sensörü 108MP olacak ve dörtlü kamera sistemi bulunacak.

Kameralar 10x kayıpsız zoom ve 100x hibrid zoom içeren bir 48MP telefoto ünitesine sahip olacak ve yeni bir patent başvurusuna göre S11'in OIS'li 5x optik zoom kamera ile birlikte geldiğini görebiliriz.

S11 ile ilgili olarak ayrıca kullanıcıların ana kamerayla video kaydederken telefotodan ve ultra ince kameralardan nasıl görüneceklerinin bir önizlemesine bakabileceklerini söyledi. Bu yeni bir özellik olacak. Adına Director's View deniyor.

Samsung bir süre önce Single take and Video spin olarak adlandırılan kamera özellikleri için EUIPO'ya (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi) başvuruda bulundu. Birincisi, sahiplerinin cihazlarını yaklaşık 15 saniye çevirerek bir dizi fotoğraf ve kısa video çekmelerini sağlayacak, ancak ikincisinin tam olarak ne yapacağı belli değil.

Galaxy S11'in resmi olarak tanıtılmasına aylar var, ancak önümüzdeki haftalarda bununla ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıkacak.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum