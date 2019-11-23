Android'in Safe Mode'da Takılı Kalması, Nasıl Çıkartılır?





Safe Mode, cep telefonlarının orijinal varsayılan ayarlarında çalışmasını sağlayan çoğu Android telefonda bulunan çok güçlü bir özelliktir. Android'i Safe Mode'da açarak sistem hatalarını ve yazılım uyumluluğu sorunlarını çözebilirsiniz. Ancak, bazen Android safe mode'da takılı kalır ve safe mode'dan asla çıkmaz. Android telefon Safe Mode'dayken yapabilecekleriniz kısıtlıdır. Yazılımı kullanamaz veya cihazınızdan arama yapamazsınız. Neyse ki, bu makale Safe Moda'da takılı kalan Android telefonlarda (Xiaomi, Huawei, Samsung Galaxy, HTC, LG, Sony Xperia, Motorola, vb.) Safe Mode'dan çıkma adımlarını gösterecek.

Android'de Safe Mode'dan Tek Tıkla Çıkmak

Başlıkta da yazdığı gibi Safe Mode'da takılı kalan Android telefonda Safe Mode'dan tek tıkla çıkabilirsiniz. Önce aşağıdaki ücretsiz yazılımı bilgisayarınıza indirin.

ReiBoot for Android – İndir

ReiBoot'u bilgisayara indirin ve Android cihazınızı bir USB kablosuyla bağlayın. ReiBoot Android cihazınızı tespit edemiyorsa, USB hata ayıklamayı etkinleştirin.

Ana arayüzden "One-Click to Enter Recovery Mode" seçeneğini seçin. Telefonu otomatik olarak yeniden başlatır. Kurtarma ekranını görene kadar sabırla bekleyin.

Android sistem kurtarma menüsünü göreceksiniz reboot system now'ı seçin veya işe yaramazsa Wipe Data/Factory Reset seçeneğini kullanın. Tüm verileri siler.

Android'in Safe Mode'da Takılı Kalmasına Dair Diğer Çözümler

Soft Reset Uygulayın

En basit adımla başlayalım. Android'i Safe Mode'dan çıkarmak için "Güç" düğmesini basılı tutarak cihazınızı tamamen kapatmayı deneyin.

Uygulama Önbelleğini Temizleyin

Bazen safe mode asla kapanmaz. Bunun nedeni uygulamalarda biriken önbellek olabilir. Bu nedenle, uygulamalardaki önemsiz dosyaları temizlemek de olası bir çözüm olabilir.





"Ayarlar" a gidin, "Uygulamalar" sekmesini seçin ve tüm gereksiz dosyaları silmek için "CLEAR CACHE" deyin.

Uygulamaları Kaldırın

"Ayarlar" ı seçin ve "Uygulamalar" seçeneğini seçin. Kaldırmak istediğiniz uygulamayı bulun ve ardından uygulamayı cihazınızdan kaldırmak için "Kaldır" a dokunun. Sorunlu uygulamaları kaldırmak Safe Mode'dan çıkmanızı sağlayabilir.

Fabrika Ayarına Sıfırlama

Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi, Android cihazındaki çoğu sorunu gidermek için en iyi garanti çözümdür, bu durum verileri cihazdan siler ve fabrikadan çıktığı varsayılan durumuna geri döndürür.

"Ayarlar" -> "Yedekle ve sıfırla" -> "Fabrika verilerine sıfırla" -> "Telefonu sıfırla" -> "Her şeyi sil" i seçin.

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