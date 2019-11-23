iPhone'da Hızlı Arama Nedir ve Nasıl Kullanılır?





iPhone'un Telefon uygulaması, en çok konuştuğunuz kişileri Hızlı Arama listesine ekleyerek arama yapmanızı kolaylaştırır. Böylece hemen bir telefon görüşmesi, FaceTime görüşmesi veya yeni bir metin ya da e-posta mesajı oluşturmak için kişinin adına dokunmanız yeterli olur.

iPhone'un Hızlı Arama listesine Rehber veya Telefon uygulamasından kişilerinizi ekleyebilirsiniz. Bunları yönetmek, düzenlemek veya Hızlı Arama listenizi yeniden hizalamak için Telefon uygulaması yeterlidir.

iPhone'da Kişiyi Hızlı Arama'ya Eklemek

Yeni bir hızlı arama kişisi eklemek için Telefon uygulamasını kullanacağız.

Telefon uygulamasını açın.

Ekranın altındaki Hızlı Arama öğesine dokunun.

En üstteki + işaretini seçin.

Hızlı Arama listesine eklemek istediğiniz kişiyi seçin.

En çok hangi tür iletişim çeşidinin hızlı arama seçeneği olması gerektiğine karar verin: Mesaj, Arama, Video veya Posta gibi.

Gördüğünüz seçenekler, bu kişi için eklediğiniz iletişim bilgilerinin türüne bağlı olacak. Ardından Hızlı Arama ekranına döndürülecek ve adlarının hemen altında irtibat türüyle birlikte hızlı arama özelliklerinin listelendiğini göreceksiniz.





iPhone'da Hızlı Arama Nasıl Düzenlenir?

Hızlı Arama kişilerinizin sırasını Telefon uygulamasından değiştirebilirsiniz.

Telefon uygulamasının altındaki Hızlı Arama öğesine dokunun.

En üstteki Düzenle'yi seçin.

Yeniden düzenlemek istediğiniz favori kişiyi bulun ve sağdaki üç çizgili düğmeye basılı tutun. Kişiyi listede yukarı veya aşağı sürükleyin.

Düzenleme modundan çıkmak için Tamam'a dokunun.

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