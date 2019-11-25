



Cihazınız Android önyükleme döngüsünde sıkıştığında sürekli baştan başlar. Telefon markasının logosu görünür ancak açılmaz ve durmadan kendini yeniden başlatmaya çalışır.

Android Telefon Sürekli Baştan Başlıyor

Cihazınızda hafif yazılım sıfırlama yapmak için aşağıda verilen adımları izleyin:

Cihazı kapatın ve bataryasını çıkarın.

Batarya çıkmıyorsa, telefonu yaklaşık 3 – 5 dakika kapalı tutun ve sonra tekrar açın.

Soft Reset olarak bilinen bu işlem yararlıdır ve verileriniz silinmeden problemi çözmenizi sağlayabilir.



Baştan Başlayan Android'i Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Fabrika ayarlarına sıfırlama telefonunuzda sorunlara neden olan tüm problemleri tek seferde çözmenizi sağlar.

Cihazınızın tüm verilerinin ve ayarlarının silineceğini unutmayın. Bununla birlikte Android cihazınızda Google hesabınız varsa, cihazınızın verilerinin çoğunu otomatik olarak geri alabileceksiniz.

Önünüzde birden fazla seçenek olan bir menü görene kadar ses kısma düğmesine ve güç düğmesine birlikte basın.

Recovery Mode ekranındayken, aşağı ses seviyesi tuşunu kullanarak aşağı kaydırın ve verilen seçeneklerden, güç tuşunu kullanarak "Fabrika Ayarlarına Sıfırla" seçeneğini seçin.

Aygıtınızın görevi gerçekleştirmesini bekleyin ve ardından:

İlk seçeneği seçerek telefonu Recovery Mode'da yeniden başlatın.

Sürekli Baştan Başlayan Root'lu Android'de CWM Recovery Kullanın

CWM ClockworkMod'un kısaltmasıdır ve çok popüler bir özel kurtarma sistemidir. Sürekli baştan başlayan ve açılmayan root'lu Android telefondaki hatayı çözmek için kullanabilirsiniz. Ancak bunun için Android cihazınıza CWM Recovery System'ı indirip kurmanız gerekiyor





CWM Kurtarma ekranını başlatmak için home, güç ve ses açma düğmesine basılı tutun.

Not: Cihazınızın modeline bağlı olarak Recovery Mode'a girmek için farklı bir tuş kombinasyonu kullanmanız gerekebilir.

"Advanced" seçmek için "ses seviyesi tuşunu kullanarak aşağı kaydırın.

Şimdi "Wipe" i seçin ve "Dalvik Cache" i silmeyi seçin.

Bu adımda, "Wipe" veya "Cache" e dokunarak "Mounts and Storage" ı seçin.

Bu yapıldıktan sonra Android cihazınızı yeniden başlattığınızdan emin olun.

Verileri Silmeden Telefonu Kurtarmak

Yukarıdaki adımları verilerinizi sildiğinden farklı bir yönteme ihtiyaç duyuyorsanız Dr.Fone – Repair gibi çözümleri deneyebilirsiniz. Verilerinizin silinmesine izin vermeden telefonu yeniden başlama döngüsünden kurtarabiliyor.

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