Android'de Ses Tuşu Çalışmıyor





Android'de ses tuşunun çalışmaması sorununu ele alıyoruz. Her şeyden önce tuşların çalışmadığını anlamak için güç ve ses kısma düğmelerini kullanarak ekran görüntüsü almaya çalışın. Eğer çalışırsa sorun donanım tuşunda değil yazılımda demektir. Telefonu yendien başlatma sorunu çözmezse veya aksine donanım düğmelerini kullanarak ekran görüntüsü alamıyorsanız, telefon servis merkezine gitme zamanı gelmiş olabilir.

Yazılım sorununu düzeltmek için işte üç çözüm.

TalkBack'i Düzeltin

Bu uygulamanın adını hiç duymamış olabilirsiniz ancak her Android cihazda var. Görme engelliler için tasarlanan Google Talkback uygulaması Android cihazlara önceden yüklenmiş olarak geliyor. Uygulama, akıllı telefondaki içerik ve işlemlerle ilgili kullanıcılara sesli geri bildirim verir. Temel olarak görme engelli kişilerin cihazlarıyla etkileşime girmesine yardımcı olur.

TalkBack uygulaması, kullanıcılara akıllı telefonunuzdaki içerik ve işlemler hakkında sesli geri bildirim sağlar.

Ancak, bu uygulama bazen ses düğmesinin çalışmasını engelleyebiliyor. Bunu düzeltmek için önce uygulamanın önbelleğini temizlemeniz gerek. Bu işe yaramazsa, uygulamayı devre dışı bırakmak / kaldırmak zorunda kalacaksınız.

Talkback Uygulama Önbelleği ve Verilerini Temizleme

Adım 1: Cihaz ayarlarını açın ve Uygulamalar / Uygulama Yöneticisine gidin.

Adım 2: Sağ üst köşedeki üç noktalı menüye dokunun ve Sistem uygulamalarını göster üzerine dokunun.

Adım 3: Sonra aşağı kaydırın ve Talkback'i bulun. Üzerine dokunun. Uygulama bilgisi ekranında, Depolama'ya dokunun.

Adım 4: Önce Önbelleği Temizle üzerine dokunun. Sorunu çözüp çözmediğine bakın. Olmaması durumunda, 1-3 arasındaki adımları tekrarlayın ve ardından Depoyu temizle üzerine dokunun. Bu sorunu çözmelidir.

Talkback Uygulamasını Devre Dışı Bırakın

Sistem uygulaması olduğu için Talkback uygulamasını yalnızca devre dışı bırakabilir ve kaldıramazsınız. Uygulamayı devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin:





Adım 1: Cihaz ayarlarına gidin ve Uygulamalar / Uygulama Yöneticisine dokunun.

Adım 2: Sağ üst köşedeki üç nokta menüye dokunun ve tekrar Sistem uygulamasını göster göster üzerine dokunun.

Adım 3: Ardından, uygulamalar altında Talkback'i arayın. Üzerine dokunun. Uygulama bilgisi ekranında, Devre Dışı Bırak düğmesine dokunun. Ardından cihazınızı yeniden başlatın.

Anahtar Erişimini Kapatın

Android cihazlardaki ses düğmesi sorununu düzelten bir diğer şey de Switch Access'i kapatmaktır. Erişilebilirlik ayarları altında bulunur ve el becerisi bozukluğu olan kişiler için yararlıdır.

İşte yapmanız gerekenler.

Adım 1: Cihaz ayarlarını açın ve Erişilebilirlik üzerine dokunun.

Adım 2: Erişilebilirlik altında, aşağı kaydırın ve Erişim Anahtarı üzerine dokunun. Servis açıksa, kapatın.

Ses Düğmesi Kısayolu Oluşturun

Cihazınızın ana ekranında ses ayarı kısayolu oluşturabilir ve bunu medya dosyalarının sesini değiştirmek için kullanabilirsiniz. Tabii ki, ses düğmesi kadar pratik değildir ama hiç yoktan iyidir.

Ses ayarları için kısayol düğmesi oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Adım 1: Cihazınızın ana ekranında, Widget ekle seçeneğini bulmak için herhangi bir boş alana uzunca dokunun.

Adım 2: Widget'larda Ayarlar'ı arayın. Tutun ve ana ekrana sürükleyin. Ayarlar kısayolunu seçmenizi isteyen yeni bir ekran açılacaktır. Ses üzerine dokunun.

Adım 3: Yeni oluşturulan Ses kısayolunu ana ekranda bulacaksınız. Şimdi ses seviyesini değiştirmeniz gerektiğinde kısayola dokunun.

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