



Telefonda SoundCloud müzik dinleme geçmişini görmek ve geçmişi silmekten bahsedeceğiz. SoundCloud uygulaması hem Android hem de iOS cihazlarda kullanılabiliyor. Bu yazıda Android uygulamasını kullanıyoruz. Ancak, aynı adımları iOS aygıtınızda benzer şekilde izleyebilirsiniz.

Telefonda SoundCloud Müzik Dinleme Geçmişini Görmek

Akıllı telefonunuzdaki SoundCloud uygulamasını açın ve uygulamanın ana ekranında sağ alt köşedeki soldan dördüncü menü simgesine dokunun. Aşağı doğru kaydırdığınızda, son çalınan şarkıları ve dinleme geçmişini göreceksiniz. Daha önce çaldığınız tüm parçaları kontrol etmek için TÜM DİNLEME GEÇMİŞİNİ GÖSTER üzerine dokunun. Artık geçmişinizdeki tüm şarkıların listesini görebilirsiniz. Çalmak için herhangi bir şarkıya dokunun.

SoundCloud uygulamasında dinleme geçmişinizi bulmak işte bu kadar kolay. Ayrıca, web sürümüne benzer olarak, uygulamanın kaydettiği tüm dinleme geçmişini silebilirsiniz. Bunu Android veya iOS cihazlarınızda yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Telefonda SoundCloud Dinleme Geçmişini Silmek

Dinleme geçmişi sayfasında, sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun. Ardından, Dinleme geçmişini temizle üzerine dokunun. Bir pop-up görünecektir, tüm dinleme geçmişinizi silmek için CLEAR / SİL üzerine dokunun.

Bu yazımızda Soundcloud web'de ve uygulamasında daha önce çalınan şarkıları görmek ve silmek için kullanabileceğiniz yöntemleri gösterdik.





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