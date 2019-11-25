Telefonda SoundCloud Şifresini Değiştirmek





iOS ve Android'li telefonunuzda SoundCloud müzik servisinde kullandığınız hesabınızın şifresini sıfırlama adımlarına yer verdik. İşlemler aşağıdaki gibidir.

Mobil Uygulamada (Android ve iOS)

Android veya iOS cihazınızda ana ekrandaki SoundCloud uygulamasını açın, "Şifrenizi mi unuttunuz?" butonuna dokunun.

Ardından, şifrenizi değiştirmek için bir bağlantı almak üzere e-posta adresinizi veya profil URL'nizi girin. Ardından, Gönder üzerine dokunun.

Şimdi, e-posta hesabına gidin ve SoundCloud tarafından gönderilen şifre sıfırlama bağlantısına dokunun.

Ardından, yeni şifrenizi girin ve onaylayın. Son olarak, şifrenizi değiştirmek için Kaydet üzerine dokunun.

Artık SoundCloud şifreniz sıfırlandı ve yeni şifrenizle hesabınıza başarıyla giriş yapabilirsiniz. SoundCloud şifresini sıfırlamanın veya değiştirmenin bu kadar kolay olması sevindirici. Aşağıda SoundCloud şifrenizi değiştirmeye veya sıfırlamaya çalışırken karşılaşabileceğiniz diğer birkaç sorunu ele aldık:

SoundCloud Şifre Değiştirme E-postası Gelmiyor

Şifrenizi sıfırlarken çoğunuzun karşılaşabileceği çok yaygın bir konudur. İşte yapabilecekleriniz:

SoundCloud şifre sıfırlama bağlantısı isteğini gönderdikten sonra, e-postayı almak bazen normalden biraz daha uzun sürebileceğinden, 5 ila 10 dakika bekleyin.

E-postanın gerçekten alındığını kontrol etmek için Spam veya Önemsiz klasörünü kontrol edebilirsiniz.

E-postayı posta kutunuzda bulamamanız durumunda, "SoundCloud şifrenizi sıfırlayın" başlıklı postaları aramayı deneyin.

Hiçbir şey işe yaramazsa, isteği tekrar göndermeyi deneyin. Büyük olasılıkla, sıfırlama e-postasını birinci veya ikinci denemede alacaksınız.

SoundCloud ile Bağlantılı E-postanıza Erişemiyor musunuz?

Bazı nedenlerden dolayı e-posta kimliğinize erişemiyorsanız, bu sorunu çözmek için şu yöntemleri deneyebilirsiniz:





Profil URL'nizi biliyorsanız, SoundCloud hesabınıza giriş yapmak için şifrenizle birlikte kullanabilirsiniz.

Facebook hesabınız SoundCloud ile bağlantılıysa hesabınıza giriş yapmak için Facebook ile Devam Et özelliğini de kullanabilirsiniz.

Not: Yukarıdaki iki seçenekle yalnızca SoundCloud hesabınıza erişebilirsiniz. Ancak şifrenizi değiştirmek için hesabınıza erişebildiğiniz başka bir e-posta adresi ekleyebilirsiniz. Ardından, yeni e-posta adresinizde şifre sıfırlama bağlantısını almak için işlemi onayladıktan sonra o adresi birincil adres yapabilirsiniz.

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