Android Tableti Fabrika Ayarlarına Almak





Tabletinizdeki uygulamalar rahatsız edici şekilde yavaş çalışıyor veya şifresini unuttuğunuz kilit ekranınızı açamıyor ve tabletinize erişmekte sorun yaşıyorsanız, tabletinizi fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. Bu işlem Android telefonunuzu orijinal durumuna getirmenin en iyi yoludur. İşte Samsung / HUAWEI / Sony / HTC / LG gibi Android tabletler için fabrika ayarlarına dönme adımları.

Android Tableti Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Tabletinizi fabrika ayarlarına sıfırlamanın en kolay yolu bu işlemi ayarlar menüsünden yapmaktır.

Ayarlar simgesine dokunun, ardından sayfanın en altına gidin.

Genel >> Sıfırla >> Fabrika verilerine sıfırla'ya dokunun.

Sayfanın en altına gidin ve cihazı sıfırla düğmesine basın.

Tabletinizin PIN'ini girin (şifresini) ve İleri'ye dokunun.

Şimdi tabletiniz yeniden başlatılacak ve verilerinizi geri yükleyebilmeniz için kurulum adımlarında yedekten geri yükleme yapmanız yeterlidir.

Tableti Recovery Mode'dan Fabrika Ayarlarına Almak

Tabletinizdeki bir güncelleme ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız veya tabletiniz önyükleme yapmıyorsa, kurtarma moduna girerek fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. Sürekli baştan başlayan Android tabletinizde aşağıdaki adımları izleyin.





Adım 1: Tableti kapatmak için Güç düğmesine bir süre basılı tutun.

Adım 2: Ardından tablet Recovery Mode'a girinceye kadar Güç düğmesine, Ses açma düğmesine ve Home düğmesine aynı anda uzun basın.

Adım 3: Sonra menüde gezinmek için Ses düğmelerini ve seçim yapmak içinse güç düğmesini kullanın. Verileri Sil / Fabrika Ayarlarına Sıfırla seçeneğini vurgulayın ve onaylamak için Güç düğmesine basın (Wipe data/factory reset).

Adım 4: Sonra, sıfırlamayı onaylamak için Yes'i seçin ve devam etmek için Güç düğmesine basın.

Adım 5: Aşağı kaydırın ve "Şimdi Sistemi Yeniden Başlat"ı seçin, ardından tableti yeniden başlatmak için Güç düğmesine basın.

Bütün bunlardan sonra, Android tabletiniz açılacak ve fabrika ayarlarına sıfırlanacaktır.

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