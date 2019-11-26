



Fabrika ayarlarına sıfırlanan Android cihazda verileri, uygulamaları ve ayarları geri yükleme adımlarından bahsedeceğiz. Uygulamaları geri yükleme işlemi özellikle kolaydır ve ilk yapılandırma sırasında bunu yapabilirsiniz. Google Asistan kullanıyorsanız, giriş ekranı arka planınız, simgeler ve widget düzeniniz ve hattta klasör yapılarınız bulutunuza kaydedilir ve ayarlarınızı yeni telefona geri yüklemenizi ve korumanızı sağlar. Fabrika ayarlarından sıfırlama işlemi için de aynısı geçerli.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlanan Android Cihazda Verileri Geri Yüklemek

Dili seçin ve karşılama ekranında Başla butonuna basın.

Geri yükleme seçeneğini kullanmak için Verilerinizi kopyalayın öğesine dokunun.

öğesine dokunun. Başlamak için bir Wi-Fi ağına bağlanın.

Bir sonraki ekranda mevcut tüm geri yükleme seçeneklerini göreceksiniz.

Google hesabınıza giriş yapın (henüz yapmadıysanız, iki faktörlü kimlik doğrulamasını ayarlayın).

Devam etmek için Google'ın Hizmet Şartları'nı kabul ediyorum seçeneğini seçin.

Yedekleme seçeneklerinin bir listesini göreceksiniz. Verileri geri yüklemek için uygun olanı seçin.

Önceki cihazınızdaki tüm verilerin ve ayarların geri yüklenmesini istiyorsanız Geri Yükle tuşuna basın.

Yeni cihazınıza hangi uygulamaları yükleyeceğinizi seçmek için Uygulamalar'a dokunun.

Verileriniz arka planda geri yüklenir. Bu arada, bir ekran kilidi ve biyometrik kimlik doğrulaması ayarlayabilirsiniz.

Başlamak için Ekran kilidini ayarla düğmesine basın.

Ekran kilidini açma modunu seçin ve parmak izinizi ekleyin.

Parmak izlerinizi kaydetmeyi tamamladıktan sonra Google Asistan'ı ayarlayabilirsiniz.

Sesli Komutu kullanmak için Başlayın'ı seçin.

Bitirmek için Tamam'a basın.

Bu kadar! İlk kurulum tamamlandığında, uygulamalar, ayarlar ve arka plan resmi geri yüklenir. Fabrika ayarlarına sıfırlanan Android cihazda verileri, uygulamaları ve ayarları geri yükleme adımına yer verdik.





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