iPhone'un Telefon Uygulaması Hakkında Her Şey





iPhone'da yerleşik olarak bulunan Telefon uygulamasını kullanarak telefon görüşmesi yapmak oldukça basittir. Adres defterinizdeki bir numaraya veya bir isme dokunduğunuzda birkaç saniye içinde görüşmeye başlarsınız. Fakat bu işlevin daha da ötesine geçtiğinizde, işler biraz daha karmaşık ve daha gelişmiş hale gelir.

Aşağıdaki talimatlar şu anda desteklenen tüm iOS sürümleri için geçerlidir.

iPhone'da Telefon Araması Nasıl Yapılır?

Telefon uygulamasını kullanarak arama yapmanın iki yolu vardır:

Hızlı Arama / Rehber : Telefon uygulamasını açın ve uygulamanın altındaki Hızlı Arama veya Rehber simgelerine dokunun. Aramak istediğiniz kişiyi bulun ve ismine dokunun. Kişi rehberinizde birden fazla telefon numarası kullanıyorsa, aramak istediğiniz numarayı seçin.

: Telefon uygulamasını açın ve uygulamanın altındaki Hızlı Arama veya Rehber simgelerine dokunun. Aramak istediğiniz kişiyi bulun ve ismine dokunun. Kişi rehberinizde birden fazla telefon numarası kullanıyorsa, aramak istediğiniz numarayı seçin. Tuş Takımı: Telefon uygulamasında, Tuş Takımı simgesine dokunun. Numarayı girin ve aramayı başlatmak için yeşil telefon simgesine dokunun.

Arama başladığında, arama özellikleri ekranı belirir.

iPhone'un Arama Özellikleri Nasıl Kullanılır?

iPhone, bir zamanlar daha çok kurumsal telefon sistemlerinde bulunan bir takım özellikleri desteklemektedir.

iPhone'da Çağrıları Susturmak

iPhone'unuzdaki mikrofonu kapatmak için Sessiz düğmesine dokunun. Bu özellik, konuştuğunuz kişinin düğmeye tekrar basana kadar söylediklerinizi duymasını önler. Düğme renk değiştirdiğinde Sessiz açık haldedir.

iPhone'da Hoparlör Kullanımı

Konuşmada karşıdakinin sesini iPhone'unuzun hoparlöründen vermek için Hoparlör düğmesine dokunun (etkin olduğunda düğme beyazdır). Hoparlör özelliğini kullanırken, hala iPhone'un mikrofonuyla konuşursunuz, ancak karşıdakinin sesini almak için artık yüzünüzün hemen yanında tutmak zorunda olmazsınız. Kapatmak için Hoparlör düğmesine tekrar dokunun.





iPhone Aramalarında Tuş Takımı Nasıl Kullanılır?

Tuş takımına erişmeniz gerekirse numaralı Tuş Takımı düğmesine dokunun. Tuş takımı ile işiniz bittiğinde sağ alt taraftaki Gizle'ye dokunabilirsiniz. Aramayı bitirmeyi tercih ediyorsanız, kırmızı telefon simgesine dokunun.

Konferans Çağrıları Nasıl Yapılır?

iPhone'un en iyi Telefon özelliklerinden biri, ekstra görüşme ücreti ödemeden konferans görüşmelere ev sahipliği yapma yeteneğidir.

FaceTime Nasıl Kullanılır?

FaceTime, Apple'ın görüntülü sohbet teknolojisidir. Bir Wi-Fi veya hücresel ağa bağlanmanızı ve FaceTime uyumlu bir cihaza sahip birisini aramanızı gerektirir. Bu gereksinimler karşılandığında, sadece arama yapmaz aynı zamanda görüntülü konuşmuş olursunuz. Çağrıyı başlatırken FaceTime düğmesine basın ve görüntülü sohbete başlayın. FaceTime her kişi için mevcut olmayabilir.

Kişiler

Bir görüşme yaparken Kişiler'e dokunun ve adres defterinizi açın. Buradan görüşme sürerken kişi bilgilerine bakabilirsiniz ve karşıdaki kişiye birinin kontak bilgilerini verebilirsiniz, adresi ve telefon numarası gibi.

iPhone'da Telefon Görüşmeleri Nasıl Sonlandırılır?

Görüşme bitince kapatmak için sadece kırmızı telefon düğmesine dokunun.

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