



Recovery Mode'a girme işlemi Samsung akıllı telefonlarında biraz farklılık gösterir. Samsung'ta Recovery Mode'una nasıl girebileceğinizi göstereceğiz. Bunun yanında kullanışlı bir araçla bu yöntemi nasıl yapabileceğinizi anlatacağız.

Samsung'da Recovery Mode'a Girme

Bilgisayarınızda Android için ReiBoot'u indirin ve Android cihazınızı USB kablosuyla bağlayın. Ana arayüzden "One-Click to Enter Recovery Mode" seçeneğini seçin. Telefon otomatik olarak Samsung logosuyla yeniden başlar. Kurtarma ekranını görene kadar bekleyin.

Not: ReiBoot for Android, Android cihazınızı algılayamazsa, USB hata ayıklamasını etkinleştirin.

Samsung Kurtarma Modundan Nasıl Çıkılır:

Bilgisayarınızda Android için ReiBoot'u indirin ve Android cihazınızı bir USB kablosuyla bağlayın. Ana arayüzden "Kurtarma Modundan Çık" ı seçin.





Samsung Recovery Mode'a Manuel Girmek

Samsung telefonlarınızı / tabletlerinizi Recovery Mode'a almak için ReiBoot for Android yazılımını kullanmak istemiyorsanız, belirli tuşlarla bu işlemi yapmanın başka bir yolu var.

Güç düğmesine basarak Samsung cihazınızı tamamen kapatın. Açma / kapatma tuşunu, Ses Açma düğmesini ve Home düğmesini aynı anda basılı tutun. Samsung logosunu gördüğünüzde tuşları serbest bırakın. Android simgesi kaybolduktan sonra bir süre bekleyin. Ardından, sistemi yeniden başlatmayı, önbellek bölümünü silmeyi, güncellemeyi ve diğer seçenekleri seçebileceğiniz Android recovery mode menüsünü göreceksiniz.

Not: Güç aç düğmesine Samsung S8'de Bixby düğmesi denir.

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