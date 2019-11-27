Android Sistemindeki Hataları Gideren Yazılım





Son zamanlarda, giderek daha fazla insan, rekabetçi fiyat ve daha iyi performans ile günlük hayatta mobil cihazlar olarak Android'i seçiyor. Hepimizin bildiği gibi, daha fazla seçenek, daha fazla sorun demek. Android kullanıyorsanız, siyah / mavi ekranla karşılaşabilir, ani pil düşüşleri görebilir ve diğer birçok problemle boğuşabilirsiniz. Aşağıda bunları çözmenize yardımcı olacak bir yazılım var.

Adım 1: ReiBoot for Android İndirin ve Yükleyin

Bilgisayarınıza Android ReiBoot'u indirip yükleyin ve çalıştırın. Ardından Android'i bilgisayarınıza bağlayın (USB Hata Ayıklamayı Etkinleştirin) ve "Repair Android System"ı tıklayın. Bu adım Android cihazınızdaki tüm sistemi sorunlarını gidermeye çalışır

ReiBoot indir – Windows

Adım 2: Devam Etmek İçin "Repair Now" Seçeneğini Tıklayın

Ardından aşağıdaki gibi bir arayüz göreceksiniz. Android cihazınız düzgün çalışmıyorsa devam etmek için "Repair Now" seçeneğini tıklayın.

Adım 3: Doğru Cihaz Bilgisini Seçin

İPUCU: Listelenen cihaz bilgilerinizi girin. Bunları nerede bulacağınızı bilmiyorsanız, farenizi "?" simgesine getirerek ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz. Cihaz ayrıntılarınızı doğru girmeniz önemli.

Adım 4: Firmware Paketini İndirin

Cihaz bilgilerinizin seçimini birer birer tamamladıktan sonra, ilgili ürün yazılımı paketini indirme işlemine geçilir ve bu adım da o kadar uzun sürmez.





Adım 5: Android Sistem Onarımını Başlatın

Yazılım paketi bilgisayara indirildikten sonra, sistem onarımını başlatmak için "Repair Now" seçeneğini tıklayabilirsiniz.

Daha sonra yeni bir arayüz göreceksiniz ve ardından onarım işlemini başlatmak için indirme moduna geçilmesi gerekecek; bunun için gösterilen adımları izleyin. Sağdaki Home tuşlu soldaki Home tuşsuz telefonlar için.

Tüm süreç yaklaşık 10 dakika sürecek; İşlem sırasında cihazın bağlantısını kesmeyin. Onarım işlemi sona erdiğinde, Android cihazınız normal şekilde açılır.

İpucu: İşlem sırasında indirme modunda kaldıysanız, nasıl çıkılacağına ilişkin ayrıntıları öğrenmek için aşağıdaki "Retry" düğmesini tıklayın ve ardından cihazınızı tekrar onarmayı deneyin.