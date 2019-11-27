En İyi iPhone 11 Alternatifi Telefonlar

iPhone 11, Apple'ın şimdiye kadar ürettiği en çekici telefonlardan biri olabilir. İnanılmaz hızlı bir performansa, olağanüstü kameralara, mükemmel pil ömrüne ve 2018'in iPhone XR'sinden daha düşük fiyata sahip. Aslında, birçok amiral gemisi Android telefondan bile ucuz (Türkiye dışında). Bu yazıda en iyi iPhone 11 alternatiflerimizden birkaçını vurgulayacağız. OnePlus 7T en iyi önerimiz anca daha fazlası var.
Genel Olarak En İyisi: OnePlus 7T
iPhone 11 alternatifleri söz konusu olduğunda, bizce işini en iyi yaptığını düşündüğümüz telefon OnePlus 7T. 7T diğer amiral gemisi telefonların çoğundan daha düşük fiyatlı ve şirketin şimdiye kadar çıkardığı en iyi telefonlardan biri.
- Artıları:
- 90Hz yenileme hızı ile çarpıcı AMOLED ekran
- Gülünç derecede hızlı
- Üç arka kamera
- Güzel mat arka cam
- OxygenOS orada en iyi Android arayüzlerinden biridir.
- Eksileri:
- Tamamen su geçirmez değil
- Kablosuz şarj yok
En İyi İkinci: Samsung Galaxy S10e
OnePlus 7T sizi çekmiyorsa, belki de Samsung Galaxy S10e modeline daha fazla ilgi duyabilirsiniz. Bu, Şubat 2019'da Galaxy S10'un "ucuz" bir sürümü olarak piyasaya sürüldü ve iPhone 11 birkaç ay daha yeni olsa da, S10e hala oldukça iyi bir cihaz.
- Artıları:
- Tek elle kullanımı kolay
- Net ve parlak AMOLED ekran
- Güçlü işlemci / RAM kombosu
- 3.5mm kulaklık girişi
- Genişletilebilir depolama
- Eksileri:
- Batarya pek uzun ömürlü değil
En İyi Tasarım: ASUS ZenFone 6
ASUS ZenFone 6, bu yılın başlarında piyasaya sürüldüğü zaman büyük ses getirdi, ancak az pazarda satışa çıktığından şimdiye kadar adını hiç duymamış olabilirsiniz. Ancak bu durum ASUS ZenFone 6'nın mükemmel bir iPhone 11 alternatifi telefon olduğu gerçeğini gizlemiyor.
- Artıları:
- Flip-out kamera ile büyüleyici tasarım
- Çerçevesiz LCD ekran
- Devasa batarya
- Kamera kalitesi
- Yazılımı
- Eksileri:
- Loş ekran
- Büyük ve ağır
En İyi Kamera: Huawei P30 Pro
Dünyadaki diğer pazarlarla karşılaştırıldığında, Huawei P30 Pro, 2019 yılında çıkan en iyi Android telefonlardan biri. İthalatçılar sayesinde cihaza sahip olmak şimdi daha kolay. P30 Pro'yu en iyi iPhone 11 alternatiflerinden biri yapan benzersiz özelliklere bir göz atalım.
- Artıları
- Son derece yetenekli kameralar
- Muhteşem, benzersiz tasarım
- A+ pil ömrü ve şarj seçenekleri
- Harika performans
- Küçük çentik ve çerçeveler
- Eksileri:
- Bazı alanlarda zayıf LTE bağlantısı
Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum