Google Play Store'un Çökmesi Sorunu

Play Store dahil herhangi bir uygulamanın anında kapanması ya da başlamaması gerçekten rahatsız edicidir. Google Play Store'u kullanırken nedensiz yere çöküyorsa aşağıdakileri deneyin.
- Google Play Store anında kapanıyor.
- Google Play Store uygulamaları indirmiyor.
- "Maalesef, Google Play Store durdu" hatası belirmeye devam ediyor.
- Google Play Store'u çalıştırdıktan sonra ekran kararıyor.
Yöntem 1: Google Play Store'u Durmaya Zorlayın
- Adım 1. Android cihazda "Ayarlar" uygulamasını açın.
- Adım 2. Arayüzdeki "Uygulamalar" veya "Uygulama yöneticisi" üzerine dokunun.
Adım 3. "Google Play Store" u seçip üzerine dokunun.
Adım 4. "Zorla Durdur" düğmesini seçin ve uygulamayı tekrar açın.
Yöntem 2: Google Play Store Önbelleğini Temizleyin
Verilerinizi silmez.
- Adım 1. Telefonunuzdaki "Ayarlar" a dokunun.
- Adım 2. "Uygulamalar" / "Uygulama yöneticisi" seçeneğine gidin.
- Adım 3. "Google Play Store" u bulun ve seçin.
- Adım 4. "Depolama" üzerine dokunun ve "Clear Cache" / "Önbellek Temizle" seçeneğini seçin.
Yöntem 3: Google Play Store'da Verileri Temizleyin
Önbelleği temizleme işe yaramıyorsa, verileri temizlemeyi deneyebilirsiniz.
- Android'de "Ayarlar" a gidin.
- "Uygulamalar" / "Uygulama yöneticisi" ni seçin.
- "Google Play Store" u seçin.
- "Depolama" düğmesine dokunun ve "Verileri Temizle" yi seçin. (Bazı modellerde, "Alanı yönet" i ve ardından "Verileri Temizle" yi seçmeniz gerekebilir).
Yöntem 4: Aygıtı Fabrika Ayarlarına Sıfırlayın
Son çareniz budur. Android'deki tüm içeriği önceden yedeklemeyi unutmayın. "Ayarlar" ı açın ve "Yedekle ve sıfırla" seçeneğini seçin. Ardından, "Fabrika verilerine sıfırlama" düğmesine dokunun.