Google Play Store'un Çökmesi Sorunu





Play Store dahil herhangi bir uygulamanın anında kapanması ya da başlamaması gerçekten rahatsız edicidir. Google Play Store'u kullanırken nedensiz yere çöküyorsa aşağıdakileri deneyin.

Google Play Store anında kapanıyor. Google Play Store uygulamaları indirmiyor. "Maalesef, Google Play Store durdu" hatası belirmeye devam ediyor. Google Play Store'u çalıştırdıktan sonra ekran kararıyor.

Yöntem 1: Google Play Store'u Durmaya Zorlayın

Adım 1. Android cihazda "Ayarlar" uygulamasını açın.

Adım 2. Arayüzdeki "Uygulamalar" veya "Uygulama yöneticisi" üzerine dokunun.

Adım 3. "Google Play Store" u seçip üzerine dokunun.

Adım 4. "Zorla Durdur" düğmesini seçin ve uygulamayı tekrar açın.

Yöntem 2: Google Play Store Önbelleğini Temizleyin

Verilerinizi silmez.

Adım 1. Telefonunuzdaki "Ayarlar" a dokunun.

Adım 2. "Uygulamalar" / "Uygulama yöneticisi" seçeneğine gidin.

Adım 3. "Google Play Store" u bulun ve seçin.

Adım 4. "Depolama" üzerine dokunun ve "Clear Cache" / "Önbellek Temizle" seçeneğini seçin.

Yöntem 3: Google Play Store'da Verileri Temizleyin

Önbelleği temizleme işe yaramıyorsa, verileri temizlemeyi deneyebilirsiniz.





Android'de "Ayarlar" a gidin.

"Uygulamalar" / "Uygulama yöneticisi" ni seçin.

"Google Play Store" u seçin.

"Depolama" düğmesine dokunun ve "Verileri Temizle" yi seçin. (Bazı modellerde, "Alanı yönet" i ve ardından "Verileri Temizle" yi seçmeniz gerekebilir).

Yöntem 4: Aygıtı Fabrika Ayarlarına Sıfırlayın

Son çareniz budur. Android'deki tüm içeriği önceden yedeklemeyi unutmayın. "Ayarlar" ı açın ve "Yedekle ve sıfırla" seçeneğini seçin. Ardından, "Fabrika verilerine sıfırlama" düğmesine dokunun.