



iPhone'unuzdaki ses düğmeleri çalışmıyor ve nedenini bilmiyorsanız bu yazımıza göz atın. Bu makalede, iPhone ses tuşlarınız çalışmadığında ne yapabileceğinizi açıklayacağız.

iPhone Ses Tuşu Çalışmıyor

Düğmeler sıkışmış mı yoksa bozulmuş mu kontrol edin. Ayarlar uygulamasından ses kaydırıcısını kullanabilirsiniz.

Fiziksel iPhone ses düğmeleriniz çalışmıyor olsa da, Ayarlar uygulamasında zil sesini her zaman değiştirebilirsiniz. Ayarlar -> Sesler yoluna gidin ve zil sesini ayarlamak için, kaydırıcıyı kullanın. Ses değişmiyorsa yazılım arızası var demektir.

iPhone Ses Tuşları Sıkıştı

iPhone ses tuşları sıkıştığında sesi kontrol edemeyebilirsiniz. Bu durumda eğer sıkışan tuşları açamıyorsanız Apple teknik servisine gidin. Bu sürede aşağıdaki yolla sesi ekrandan kontrol edebilirsiniz.





AssistiveTouch özelliğini açmak için, Ayarlar -> Erişilebilirlik -> Dokunma -> AssistiveTouch seçeneklerine gidin.

AssistiveTouch'ın yanındaki düğmeyi açın – sanal düğme görünecektir.

iPhone'unuzu Sıfırlayın

Sahip olduğunuz modele bağlı olarak iPhone'unuzu sıfırlamanın birkaç farklı yolu vardır:

iPhone 6s ve önceki sürümler: Apple logosu görünene kadar güç düğmesini ve Home düğmesini aynı anda basılı tutun.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus: Aynı anda güç düğmesine ve ses düğmesine Apple logosu görünene kadar basılı tutun.

iPhone 8, 8 Plus ve X: Ses açma düğmesine basın ve bırakın, ses kısma düğmesine basın ve bırakın, ardından Apple logosu görünene kadar yan düğmeye basın ve basılı tutun.

Düğmelerle Değiştir'i Açın

iPhone ses tuşu çalışmıyorsa son olarak düğmelerle değiştir özelliğini açın.

Ayarlar -> Sesler'e gidin.

Düğmelerle Değiştir'in yanındaki düğmeyi açın.

Anahtar yeşil olduğunda açık olduğunu anlarsınız.

iPhone'u DFU Mode'a Alın

DFU (cihaz üretici yazılımı güncellemesi) geri yükleme modu iPhone'da kullanabileceğiniz en derin geri yükleme türlerinden biridir. Ses tuşları çalışmıyorsa iPhone'u DFU moda alın.