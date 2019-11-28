iPhone'da Mesajlaşırken Anımsat Özelliği





Anımsatıcılar, iPhone, iPad ve Mac için en yeni özelliklerle yeniden tasarlandı ve bunlar arasında alt görevler ve alt listeler için seçenekler, liste simgeleri ve renkler için yetmiş iki farklı seçenek, yeni bir kullanıcı arayüzü vb. bulunuyor. Bir diğer önemli özellik de iPhone ve iPad'deki Mesajlar uygulamasında "Mesajlaşırken Anımsat" işlevi oldu.

iPhone ve iPad'de "Mesajlaşırken Anımsat" Özelliğini Masıl Kullanabilirim?

"Anımsatıcılar" a erişin ve yeni bir hatırlatıcı ekleyin veya mevcut olanı seçin.

Hatırlatıcınızın sağ tarafındaki "i" düğmesini seçin.

"Mesaj yazarken bana anımsat" seçeneğini aç / kapat düğmesini kullanarak etkinleştirin.

"Kişi Seç" e basın.

Kişilerinizden birini seçin.

Sağ üst köşedeki "Tamam" ı seçin.

İşlem aşağıdaki gibi görünüyor.

Bir dahaki sefere Anımsatıcılar'da seçtiğiniz kişiye bir mesaj gönderdiğinizde, belirlediğiniz hatırlatıcı hakkında bir uyarı alacaksınız. Hatırlatıcıyı tamamlandı olarak işaretlemek istiyorsanız bildirime dokunun.





İşlem, iPad'de aynıdır, "Mesajlaşırken anımsat" ı etkinleştirmek için anımsatıcının sağındaki "i" düğmesine dokunmanız yeterlidir.

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