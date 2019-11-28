Samsung Galaxy A50 Kodları – A50'de Sensör, Ekran, Kamera ve Ağ Testi


Bu yazımızda SAMSUNG Galaxy A50'de kullanabileceğiniz gizli kodların bir listesini bulacaksınız. Bu kodlar Galaxy A50'deki gizli özelliklere, gizli seçeneklere ve gelişmiş ayarlara erişmenizi sağlıyor.

Samsung Galaxy A50 Kodları – A50'de Sensör, Ekran, Kamera ve Ağ Testi

  1. *#06#, A50'nin IMEI ve Seri Numarasını gösterir.
  2. *#1234# Firmware sürümü – bu kodla SAMSUNG Galaxy A50 Firmware Sürümü'nü ve model adını kontrol edebilirsiniz.
  3. *#7353# Test Menüsü – Bu menüde A50'de şu özellikleri test edebilirsiniz: Kulaklık, Titreşim, Hoparlör, Parlaklık, VT Kamera, TSP Nokta Modu, TSP Izgara Modu, İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Işık Sensörü.
  4. *#0*# Advenced Test Menüsü – Bu Test Menüsünde SAMSUNG Galaxy A50 cep telefonunuzun sahip olduğu özelliklerin birçoğunu test edebilirsiniz: LCD Ekran, Dokunmatik, LED ışık, Ön ve Arka Kameralar ve daha fazlası bunlar arasında.
Samsung Galaxy A50 Kodları
  1. *#0011# Servis Modu – Ağ Bağlantısı ayrıntıları, Hücresel Bağlantılar gibi bazı ayrıntıları kontrol etmenizi sağlar.
  2. *#2683662# – Gelişmiş Servis Modu – Bu kod size SAMSUNG Galaxy A50 telefonunuzdaki birçok bilgiye erişmenizi sağlar, örn. 2g 3g LTE WiFi vs. gibi şeyleri test edebilirsiniz. Ayrıca kontrol edilebilen birçok başka şey de var: SIM Bilgi, Anten, Yazılım Sürümü, IMEI ve çok daha fazlası gibi.
  3. *#0228# Batarya Durumu – Galaxy A50 batarya durumu hakkında her türlü bilgiyi sağlar.
  4. *#0808# USB Ayarları – Bu menü ile Galaxy A50'nizi USB kablosu ile bağlandığınızda PC / Laptop tarafından tanınma şeklini değiştirebilirsiniz. Mass Storage, MPT, ADB, vb. gibi modlar var.
  5. *#2663# Advenced Firmware Sürümü menüsü – Bu menü şunları kontrol etmenizi sağlar: TSP FW Sürümü, Dokunmatik tuş FW sürümü, MCU / BINFW Sürümü ve WIFI Sürümü vb.
  6. *#7412346* Kamera Ürün Yazılımı Standardı – Bu menü ile Galaxy A50'de kamera ürün yazılımı sürümünü kontrol edersiniz.

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