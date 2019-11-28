



Bu yazımızda SAMSUNG Galaxy A50'de kullanabileceğiniz gizli kodların bir listesini bulacaksınız. Bu kodlar Galaxy A50'deki gizli özelliklere, gizli seçeneklere ve gelişmiş ayarlara erişmenizi sağlıyor.

Samsung Galaxy A50 Kodları – A50'de Sensör, Ekran, Kamera ve Ağ Testi

*#06#, A50'nin IMEI ve Seri Numarasını gösterir. *#1234# Firmware sürümü – bu kodla SAMSUNG Galaxy A50 Firmware Sürümü'nü ve model adını kontrol edebilirsiniz. *#7353# Test Menüsü – Bu menüde A50'de şu özellikleri test edebilirsiniz: Kulaklık, Titreşim, Hoparlör, Parlaklık, VT Kamera, TSP Nokta Modu, TSP Izgara Modu, İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Işık Sensörü. *#0*# Advenced Test Menüsü – Bu Test Menüsünde SAMSUNG Galaxy A50 cep telefonunuzun sahip olduğu özelliklerin birçoğunu test edebilirsiniz: LCD Ekran, Dokunmatik, LED ışık, Ön ve Arka Kameralar ve daha fazlası bunlar arasında.

*#0011# Servis Modu – Ağ Bağlantısı ayrıntıları, Hücresel Bağlantılar gibi bazı ayrıntıları kontrol etmenizi sağlar. *#2683662# – Gelişmiş Servis Modu – Bu kod size SAMSUNG Galaxy A50 telefonunuzdaki birçok bilgiye erişmenizi sağlar, örn. 2g 3g LTE WiFi vs. gibi şeyleri test edebilirsiniz. Ayrıca kontrol edilebilen birçok başka şey de var: SIM Bilgi, Anten, Yazılım Sürümü, IMEI ve çok daha fazlası gibi. *#0228# Batarya Durumu – Galaxy A50 batarya durumu hakkında her türlü bilgiyi sağlar. *#0808# USB Ayarları – Bu menü ile Galaxy A50'nizi USB kablosu ile bağlandığınızda PC / Laptop tarafından tanınma şeklini değiştirebilirsiniz. Mass Storage, MPT, ADB, vb. gibi modlar var. *#2663# Advenced Firmware Sürümü menüsü – Bu menü şunları kontrol etmenizi sağlar: TSP FW Sürümü, Dokunmatik tuş FW sürümü, MCU / BINFW Sürümü ve WIFI Sürümü vb. *#7412346* Kamera Ürün Yazılımı Standardı – Bu menü ile Galaxy A50'de kamera ürün yazılımı sürümünü kontrol edersiniz.

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