



Samsung Galaxy A50 fabrika ayarlarına nasıl sıfırlanır? Bu yazımızda Galaxy A50'de Hard Reset işlemiyle tüm verileri silme yönteminden bahsedeceğiz. Bu adım ayrıca A50'de unutulan ekran kilidi şifresi sorununu çözer. Samsung A50'yi varsayılan ayarlarına getirir.

Samsung Galaxy A50'yi Fabrika Ayarlarına Alarak Sıfırlama

Aşağıdaki adımlar, tüm SAMSUNG Galaxy A50'de master reset yöntemini göstermektedir. Donanım tuşları ve Android 9.0 Pie ayarları ile donanım sıfırlamanın nasıl yapıldığını anlatıyoruz. SAMSUNG Galaxy A50'niz ilk günkü yeni haline geliyor ve Samsung Exynos 7 Octa 9610 CPU biraz daha hızlı çalışmaya başlıyor.

Birkaç saniye Güç tuşuna basın ve menüden iki kez Yeniden başlat simgesine dokunun.

Cihaz titreştiğinde Ses Yükseltme + Güç düğmesini birkaç saniye basılı tutun.

Kurtarma Modu – Recovery Mode göründüğünde tüm tuşları bırak.

Bu modda "verileri sil / fabrika ayarlarına sıfırla" – "Wipe Data/Factory Reset" işlevini seçmek için Ses düğmelerini kullanın ve Güç tuşuyla onaylayın.

Bundan sonra "Evet" – "Yes" seçeneğini seçin ve Güç düğmesine bir kez basın.

Şimdi Güç tuşuyla "sistemi şimdi yeniden başlat" – "reboot system now" seçeneğini seçin.

Bu adım Samsung Galaxy A50 cep telefonunuzdaki tüm dosyalarınızı kaldıracak ve bu nedenle uygulamalarınızı yeniden kurmanız ve ayarlarınızı yapılandırmanız gerekecek. A50'de fabrika ayarlarına alarak sıfırlama yönteminden bahsettik.





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