Aşağıdaki eğiticide XIAOMI Redmi Note 8'in tüm ana sıfırlama yöntemlerinden bahsedeceğiz. Donanım tuşları ve Android 9.0 Pie ayarları ile donanım sıfırlamanın nasıl yapıldığını öğrenebileceksiniz. Sonuç olarak, XIAOMI Redmi Note 8 işlemlerin ardından sıfır gibi olacak ve Mediatek Helio G90T CPU'nuz biraz daha hızlı çalışacak.
Xiaomi Redmi Note 8'de Sıfırlama (Hard Reset)
- Güç tuşunu birkaç saniye basılı tutarak başlayın.
- Ses Açma ve Güç düğmelerini birkaç saniye aynı anda basılı tutmaya devam edin.
- Mi logosu göründüğünde tüm tuşları bırakın.
- Buradan Recovery'yi seçin ve OK'e dokunun.
- Ardından, aşağı kaydırmak için Ses düğmelerini ve onaylamak içinse Güç düğmesini kullanarak Wipe Data ve Wipe All Data seçeneğini seçin.
- Şimdi Confirm'i seçin. Aşağı kaydırmak için Ses düğmelerini ve onaylamak içinse Güç tuşunu kullanın.
- Güç düğmesini kullanarak Main Menu ve Reboot'a gidin.
Son olarak Güç tuşunu kullanarak Reboot to System'ı seçin. Xiaomi Redmi Note 8 böylece Hard Reset yani fabrika ayarlarına alınarak sıfırlanacak. İşlem Pro için de geçerli.
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