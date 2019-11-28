



Aşağıdaki eğiticide XIAOMI Redmi Note 8'in tüm ana sıfırlama yöntemlerinden bahsedeceğiz. Donanım tuşları ve Android 9.0 Pie ayarları ile donanım sıfırlamanın nasıl yapıldığını öğrenebileceksiniz. Sonuç olarak, XIAOMI Redmi Note 8 işlemlerin ardından sıfır gibi olacak ve Mediatek Helio G90T CPU'nuz biraz daha hızlı çalışacak.

Xiaomi Redmi Note 8'de Sıfırlama (Hard Reset)

Güç tuşunu birkaç saniye basılı tutarak başlayın.

Ses Açma ve Güç düğmelerini birkaç saniye aynı anda basılı tutmaya devam edin.

Mi logosu göründüğünde tüm tuşları bırakın.

Buradan Recovery'yi seçin ve OK'e dokunun.

Ardından, aşağı kaydırmak için Ses düğmelerini ve onaylamak içinse Güç düğmesini kullanarak Wipe Data ve Wipe All Data seçeneğini seçin.

Şimdi Confirm'i seçin. Aşağı kaydırmak için Ses düğmelerini ve onaylamak içinse Güç tuşunu kullanın.

Güç düğmesini kullanarak Main Menu ve Reboot'a gidin.

Son olarak Güç tuşunu kullanarak Reboot to System'ı seçin. Xiaomi Redmi Note 8 böylece Hard Reset yani fabrika ayarlarına alınarak sıfırlanacak. İşlem Pro için de geçerli.





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