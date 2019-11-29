Samsung Galaxy Telefonda Kolay Mod Nedir ve Nasıl Açılır?





Kolay mod, Samsung telefonların bir özelliği. Bu nedenle tüm Samsung telefonlar – Note ve S serisi amiral gemileri dahil – orta seviye ve bütçe cihazlar bu özelliği sunar. Samsung One UI dahi kolay mod destekliyor. Yazı tipi boyutu artar, ikonlar büyür, uygulama çekmecesi, Kişiler ve Mesajlar uygulaması görüntülemesi daha kolay hale gelir.

Kolay Mod Nasıl Açılır?

Kolay modu açmak veya kapatmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Adım 1: Telefonunuzdaki Ayarlar'ı açın ve Ekran'a gidin.

Adım 2: Kolay Mod üzerine dokunun.

Adım 3: Bir sonraki ekranda Kolay modu seçin ve Uygula üzerine dokunun. Değişiklikleri görüntülemek için home düğmesine basın.

Not: Devre dışı bırakmak istiyorsanız, 1-3. adımları tekrarlayın. Standart modu seçip Uygula tuşuna basın.





Kolay Mod Ne Zaman Kullanılmalı?

Profesyonel bir akıllı telefon kullanıcısıysanız, Kolay modu kolay benimsemeyebilirsiniz. Çünkü bu mod aslında sizin için değil. Kolay mod, özellikle teknolojiye aşina olmayan yaşlı ebeveynleri veya büyükanne ve büyükbabaları, özellikle de büyük ikonlara ve metne ihtiyaç duyan görme güçlüğü çeken kişileri hedef alıyor.

Bu tür kullanıcılar için, Samsung'un Kolay mod özelliği bir nimettir. Örneğin, ana ekranda sadece gerekli özelliklerin görüntülenmesini sağlanır. Bu nedenle, ailenize akılları karışmayacak bir akıllı telefon vermeyi düşünüyorsanız (Easy Mode'lu) Samsung telefon iyi bir seçim olabilir.