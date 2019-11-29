



Bu özellik yalnızca SoundCloud web sitesinde bulunur, ancak cep telefonundan yapmak istediğinizde telefonunuzun tarayıcısından aşağıda gösterilen adımları aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken tarayıcının Ayarlar menüsünden sitenin masaüstü modunu açmasını istemektir.

SoundCloud'da Bir Kimseyi Engellemek

Android / iPhone tarayıcınızda SoundCloud sitesini ziyaret edin ve daha önce yapmadıysanız hesabınıza giriş yapın. Şimdi ana sayfada, üstteki arama çubuğundan engellemek istediğiniz kişiyi arayın. Bir sonraki sayfada, ilgili tüm sonuçları göreceksiniz. Şimdi engellemek istediğiniz kişiyi seçin. Kişinin profiline yönlendirileceksiniz. Burada, en sağ köşede üç nokta simgesine dokunun ve ardından [Kişinin Adı] Engelle'yi seçin. Ardından, hesabınızdaki o kişi tarafından yapılan beğenileri, yorumları ve gönderileri kaldırabilir veya ilgili kutuları işaretleyerek bunları spam için rapor edebilirsiniz. Veya kutuları işaretlemez ve bu kişiyi engellemek için sadece Engelle düğmesini kullanabilirsiniz.

SoundCloud'da bir kişiyi engelledikten sonra sizi takip edemezler. Profiliniz hala görülebilecektir ve ancak sizinle iletişim kuramazlar. Size mesaj göndermeye çalışırlarsa, ekranlarında bir uyarı göreceklerdir.

Yani eğer birini engellerseniz, onları SoundCloud'da engellediğinizi bilirler.





SoundCloud'da Engellenenleri Görüntülemek

Şimdiye kadar SoundCloud'da engellediğiniz kişilerin listesini görmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyerek bunu yapabilirsiniz. Android / iOS telefonlarda da yapılabilir:

SoundCloud ana sayfanızda, sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun ve seçeneklerden Ayarlar'ı seçin. Ayarların altındaki sonraki sayfada Gizlilik'i seçin. Artık SoundCloud hesabınızda engellediğiniz tüm kişilerin listesini Engellenen Kullanıcılar altında görebilirsiniz. Burada, adlarının önündeki Engellenen düğmesini dokunarak kişinin engellemesini kaldırabilirsiniz.

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