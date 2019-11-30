



iPhone 11'iniz aniden siyah ekran göstermeye başlıyor veya asla açılmıyorsa şarj sorunu yaşıyor olabilir. Şarj olmayan iPhone 11'de yapılması gereken ilk şey kılıfı çıkarmaktır. Ardından mümkünse farklı şarj kablosu ve şarj cihazı denenir. Sonuç alınamıyorsa şarj olmayan iPhone 11'de aşağıdaki çözümleri deneyin.

iPhone 11 Şarj Olmuyor, Nasıl Düzeltilir?

Hard Reset herhangi bir iPhone'da deneyebileceğiniz en iyi ve en hızlı çözümlerden biridir. Geri yükleme sorunları, güncelleme indirme ve uygulama çökmesi gibi tipik problemleri ortadan kaldırır.

Şarj olmayan iPhone 11'i yeniden başlatmak için üç tuş kombinasyonunu; Ses Açma düğmesini, Ses Kısma düğmesini ve Yan / Güç düğmesini kullanıyoruz.

Önce Ses Açma düğmesine basın ve bırakın.

Bundan sonra Ses Azaltma düğmesine hızlıca basın ve bırakın.

Son olarak Yan / Güç düğmesini iPhone 11 ekranında Apple logosunu görünene kadar basılı tutun.

iPhone 11 açıldığında tekrar şarj etmeyi deneyin.

iPhone'u Kurtarma Modunda Geri Yükleyin

iOS'i Kurtarma moduna almak şarj sorununu çözebilir. Bu işlem iPhone 11 verilerini tamamen silecek ve iOS'i hatasız olarak tekrar kuracaktır. O yüzden önce yedekleme almak isteyebilirsiniz.

iPhone 11 yedekleme işlemi:





PC'nizden iTunes yazılımını başlatın.

iPhone 11'i bilgisayara şarj kablosuyla bağlayın.

iPhone 11 ekran kilidini açarak iTunes iznini onaylayın.

iTunes ekranında Cihaz simgesine dokunun.

Cihazınızı yedekleyin.

iPhone 11'i Kurtarma Modu'na almak:

iPhone 11'i bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes'u başlatın.

İlk önce Sesi Açma düğmesine hızlıca basıp bırakın.

Ardından Sesi Azalt düğmesine basın ve bırakın.

Bundan Sonra Yan / Güç düğmesini basılı tutun.

iTunes şimdi iPhone'unuzun kurtarma modunda olduğunu söyleyecek.

Ekrandaki uyarıda iPhone'u geri yükle butonunu seçin.

iPhone 11 sıfırlandıktan sonra hala şarj olmamaya devam ediyorsa sorun donanımsal olabilir. Apple teknik servisine gidin.

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