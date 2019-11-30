



iPhone 8 ve 8 Plus'ta siyah ekran sorunu çözülmesi güç görünen problemler arasında yer alıyor. Siyah ekran arızalı bir anakarttan ya da bataryadan kaynaklanabilir ancak aynı zamanda yazılımsal da olabilir. Aşağıda çözüm adımlarına yer verdik.

iPhone 8 / 8 Plus'ta Siyah Ekran Sorunu

iPhone'unuz USB lightning kablosuna bağlıysa ancak şarj olduğu gösterilmiyorsa farklı şarj kabloları ve şarj cihazları deneyin. Mümkünse orijinal olanlarını kullanın.

iPhone'u Yeniden Başlatın

Uygulama çökmesine bağlı siyah ekran sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Böyle durumlarda iPhone 8 / 8 Plus'ı yeniden başlamaya zorlayabilirsiniz.

Ekranda Apple logosunu görene kadar aşağıdaki düğmeleri kullanın:





1: Sesi Aç düğmesine basın ve bırakın,

2: Ses Kısma düğmesine basın ve bırakın,

3: Ekranda Apple logosunu görene kadar Yan Düğmeye basın ve basılı tutun.

Güncellemeden Sonra Siyah Ekran

Güncellemede sıkışıp kalmış veya güncellemeden sonra tekrar açılmamış iPhone 8 / 8 Plus ancak iTunes'u kullanarak düzeltilebilir. Cihazı PC'ye bağlayın ve iPhone'u yedekleyin. Ardından Geri Yükle butonuna tıklayarak iPhone 8'i sıfırlayın. Siyah ekran bunun ardından düzelmelidir.

Sıfırlama İşlemi Çözüm Olmuyorsa

iTunes üzerinden sıfırlanan iPhone 8 / 8 Plus hala siyah ekranda kalıyorsa en yakın yetkili servise giderek cihazınızı gösterin.

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