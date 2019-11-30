iPhone'da Uyarılar İçin LED Flaş Özelliğini Etkinleştirmek





iPhone'unuzdaki LED flaş uyarıları oldukça kullanışlıdır iPhone'unuzu sessiz tutmak, ancak Çağrıları ve Bildirimleri görmek istiyorsanız LED flaşınızı kullanın. Mesela, önemli bir toplantıdaysanız, iPhone'unuzdaki Uyarılar İçin LED Flaş etkinleştirin ve toplantıyı bölmeden bildirimlerden haberdar olmaya devam edin.

Uyarılar İçin LED Flaş Özelliğini Açmak

iOS 12 veya iOS 13 iPhone'da ve iPad'de LED flaş uyarılarını etkinleştirmenin yolunu göstereceğiz. Önce iPhone ve iPad'deki Uyarılar İçin LED Flaş'ı iOS 13'te açma yöntemiyle başlayalım.

Ayarlar uygulamasına gidin.

Erişilebilirlik üzerine dokunun.

Görsel / İşitsel'i seçin.

Uyarılar İçin LED Flaş özelliğini açın.

iOS 12 veya Öncesinde Uyarılar İçin LED Flaş'ı Açmak

Aşama 1. iPhone giriş ekranınızdan Ayarlar uygulamasını başlatın.

Aşama 2. Genel'i bulın.

Aşama 3. Şimdi ekranı aşağıya kaydırın ve Erişilebilirlik seçeneğine kaydırın.

Aşama 4. Şimdi İşitme bölümünde görünen Uyarılar İçin LED Flaş özelliğine dokunarak açın.

Şimdi iPhone Sessiz moddayken bile SMS, Mail ve diğer uygulama bildirimleri için kamera flaşı yanıp sönecek.





Not: Bir alttaki Sessizken Yanıp Sönsün özelliğini açarsanız Sessiz anahtarı açıkken dahi gelen bildirimlerde iPhone kamera LED flaşı yanar.

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