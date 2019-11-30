Uygulama Çekmecesi Olmayan Android Launcher'lar





Geçen yılın popüler Smart Launcher geliştiricisi uygulamanın beşinci sürümünü yayımladı. Amaç, uygulamaları ve kişileri mümkün olduğunca çabuk bulmaktır. Diğer Launcher'lar gibi uygulama çekmecesi olmadan kullanılabiliyor.

Smart Launcher 5

İşlevsellikler arasında, tek bir sayfaya pek çok sayıda widget ekleyebileceğiniz widget simgeleri, simgelerdeki pop-widget'lar, uyarlanabilir simgeler ve yumuşak animasyonlar var.

Ancak uygulamanın en büyük satış noktası, uygulamaları otomatik olarak sıralamasıdır. Sola kaydırın; tüm uygulamalarınızı ve oyunlarınızı kategoriye göre otomatik olarak düzenlenir.

Home Launcher

Telefondaki tüm uygulamaları ana ekrana koyar. Bu kadar. Bir widget seçemez veya tema değiştiremez veya diğer launcher'lar gibi herhangi bir özelleştirme yapamazsınız. Artısı mı? Çok az sistem kaynağı tüketiyor ve dolayısıyla çok hızlı çalışıyor.

Animasyonları kaldırarak kullanıcının uygulamalar arasında hızlı bir şekilde gezinmesine izin veriyor.

Lens Launcher

Uygulamanın dezavantajlarından biri, widget'ların olmaması, uzun basma seçeneklerinin olmaması ve uygulamaları açmak için ekranda gezinmenin biraz alıştırma yapmayı gerektirmesidir. Ancak uygulama çekmecesi olmadan çalışır.

Uygulama, ayarlar menüsünden simge boyutunu, temayı, simgeleri, titreşim düzenlerini ve daha fazlasını değiştirmenize olanak sağlar. Lens Launcher, yalnızca 4 MB boyutunda RAM kullanmakta ve dolayısıyla hafiftir.





Niagara Launcher

Niagara Launcher'ın oldukça ilginç bir konsepti var. Uygulama hala geliştirilme aşamasındadır. Ancak kullanıcılar hemen deneyebilir ve ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını görebilir.

Uygulamayı ilk kez ayarlarken, ana ekranda görüntülenecek en sevdiğiniz 8 uygulamayı seçmenizi ister. Geri kalanı alfabetik sırada olacak şekilde otomatik olarak sıralanır.

Action Launcher

Uygulama, kullanıcının sola kaydırıp sürükleyebildiği hızlı bir çekmece fonksiyonuna sahip ve uygulama listesi alfabetik sırayla ortaya çıkıyor. Alttaki varsayılan arama seçeneğini kullanarak da uygulama arayabilirsiniz.

Bu yazımızda Android'te uygulama çekmecesi olmadan kullanılabilen en iyi Launcher'lara yer verdik.

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