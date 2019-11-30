



Xiaomi Poco Launcher birçok zengin kişileştirme seçeneği ile geliyor. İşte onlardan en iyileri. POCO Launcher, ana ekrana bir ayarlar simgesi ekler. Ayarları başlatmak için aşağıdaki görseldeki ikona dokunun.

Xiaomi Poco Launcher'ın En İyi Özellikleri

Uygulama simgesini bulamıyorsanız, başlatıcının ana ekranına uzun dokunun. Ardından Widget'lara gidin. POCO Launcher widget'ı altındaki POCO ayarlarına dokunun.

Uygulama Kategorisi Eklemek veya Silmek

Yalnızca bazı kategorileri kullanmak istiyorsanız, geri kalanını başlatıcıdan gizleyebilirsiniz.

Bunun için Başlatıcı Ayarları ve ardından Uygulama kategorilerini yönet seçeneğine gidin.

Gizle bölümünün altına sürüklemek için uygulama kategorisinin yanındaki üç çubuk simgesini kullanın.

Daha fazla kategori istiyorsanız, yeni bir kategori oluşturmak için Ekran'ın yanındaki ekle simgesini kullanın. Bir isim yazın ve içine yeni uygulamalar ekleyin.

Uygulamaları Renklerine Göre Sıralamak

Bu özelliği etkinleştirmek için, Başlat> Ayarlar> Uygulama Çekmecesi bölümüne gidin. Grup simgelerini renklere göre görüntülemeyi etkinleştirin. Aynı renkli uygulamalar yan yana sıralanır.

Uygulama İçi Arama Özelliği

Uygulama çekmecesinde bulunan arama çubuğu, yüklü uygulamaları ve kişileri bulmak için kullanılır.

Ancak, çevrimiçi bilgileri aramak için de kullanabilirsiniz.

Yalnızca telefonunuza yüklenen uygulamalar için değil, diğer tüm uygulamalar için de geçerlidir.

Bu özelliği etkinleştirmek için Başlatıcı Ayarlarına gidin.

Uygulama içi arama özelliğini açın.

Birden Fazla Simgeyi Kaldırmak

Birden fazla öğeyi gruplandırmaya benzer şekilde, bunları ana ekrandan kaldırabilirsiniz. Bunun için ana ekranda boş bir alana basılı tutun. Ardından kaldırmak istediğiniz uygulamaları seçin. Seçildikten sonra, üstteki Kaldır üzerine dokunun.





Uygulamaları Gizlemek

Uygulamaları gizlemek için önce uygulama çekmecesini açın. Ardından uygulamaları gizle ekranını başlatmak için iki kez sağa kaydırın. Bu ekranda, gizli uygulamaları hem gizleyebilir hem de görüntüleyebilirsiniz.

Koyu Modu Açmak

Koyu modlu launcher'lardan hoşlanıyorsanız, POCO Launcher yerel koyu mod desteğine sahip. Etkinleştirmek için, POCO ayarları > Arka Planlar'a gidin. Koyu'yu seçin.

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