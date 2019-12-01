



Özellikle karanlıkta veya akşam saatlerinde çok fazla YouTube izliyorsanız, tamamen yeni Dark Mode / Koyu Tema YouTube arayüzünü etkinleştirmeyi faydalı bulabilirsiniz. Koyu Mod veya asıla adıyla Koyu Tema temelde YouTube renk düzenini tersine çevirir; böylece YouTube'un arka planı ve çevresindeki arayüzü beyaz yerine siyah ve koyu gri olur.

Android'de YouTube Koyu Tema'yı Etkinleştirmek

Harika görünür ve YouTube'un Koyu Tema'sını aslında herhangi bir mobil web tarayıcısında da etkinleştirebilirsiniz.

Özelliğe erişebilmek için YouTube'da bir Google hesabına giriş yapmanız gerekecek, bunun ötesinde basit bir küçük ayar geçişi olacak.

Adımlar

Şu anda koyu tema Android mobil uygulamasında mevcut:





Hesabınıza giriş yaptığınız Android YouTube uygulamasını açın.

Sağ üstte yer alan profil logonuza dokunun.

Ayarlar dişli çarkına dokunun.

Açılan ekrandan Genel'e dokunun.

Koyu Tema'ya dokunun ve özelliği açık duruma getirin.

YouTube Koyu Modu güzeldir çünkü video yorumları ve diğer benzer ayrıntılar gibi sayfadaki öğelerin bazılarının hatlarını vurgulayarak videoya odaklanmanıza yardımcı oluyor.

Koyu Tema'yı istediğiniz zaman tekrar açıp kapatabilirsiniz. Göz kuruluğunu azaltmak, retinanızın sağlığını korumak için birebirdir.

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