



iOS 13 ve iPadOS 13'teki Mesajlar uygulamasında fotoğraf, resim ve videoların nasıl kaydedileceğini mi merak ediyorsunuz? Bazı kullanıcılar Mesajlar uygulamasındaki fotoğraf ve video kaydetme işlemlerindeki değişiklikleri kafa karıştırıcı bulduklarından bir öğretici hazırladık. iOS 13 ve iPadOS 13'teki Mesajlar'daki resimleri ve videoları kolayca kaydedebilirsiniz ancak işlem biraz farklıdır ve "kaydet" seçeneği iPhone / iPad cihazınıza bağlı olarak hemen görünmeyebilir.

iOS 13: Mesajlar Uygulamasındaki Fotoğraf ve Videoları Kaydetmek

Mesajlar uygulamasını açın ve kaydetmek istediğiniz resim veya videonun olduğu mesaj sohbetine gidin.

Fotoğrafın veya videonun üzerine dokunun, ardından Paylaş simgesine dokunun (Üzerinde ok bulunan bir kutu gibi görünür)

Paylaş ekranında sayfayı aşağı kaydırın.*

Resmi veya videoyu iPhone veya iPad'e kaydetmek için paylaşım bölümünde aşağı kaydırdıktan sonra "Resmi Kaydet" i seçin.

Kaydedilen resim veya video, Albümler> Son Kullanılanlar kategorisinin en altındaki Fotoğraflar uygulamasında görünecektir (buna Kamera Rulosu adı verildi).

*Burası kullanıcıların genel olarak kafa karıştırıcı bulduğu yer, birçok iPhone modelinde "Görüntüyü Kaydet" ve "Videoyu Kaydet" seçeneklerine erişmek için paylaşım ekranında aşağı kaydırma yapılmak zorunda. iOS'in önceki sürümlerinde, bir mesajı kaydetmek, paylaşım sayfasına dokunup ardından "Resmi Kaydet" düğmesini seçmekten ibaretti. Ancak, iOS 13 ve iPadOS 13 ve sonraki sürümlerde, paylaşım menüsünde "Resmi Kaydet" düğmesini seçmek için aşağı kaydırmanız gerekiyor.

İkinci adım

iPadOS ve iOS'te Mesajlar uygulamasındaki bir resmi veya videoyu kaydetmek için benzer şekilde bir fotoğrafa veya videoya dokunun ve basılı tutun. Ardından hızlı kaydetme seçeneği açılacak. Bu işlem en son iOS ve iPadOS sürümlerinde değişmedi.





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