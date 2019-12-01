



iPhone veya iPad'inizle hiç bir belgeyi kolayca tarayabilmeyi istediniz mi? Bunu doğrudan Dosyalar uygulamasından ve cihazınızın kamerasıyla kolayca yapabilirsiniz!

iOS'te Dosyalar Uygulamasıyla Doküman Taramak

iOS 13 ve iPadOS 13 ile birlikte Apple, Dosyalar uygulamasını çok daha kullanışlı hale getirdi. Artık yalnızca harici depolama aygıtlarına ve SMB paylaşım noktalarına erişebilmek için değil, aynı zamanda belgeleri doğrudan tarayıp klasöre aktarmak için de kullanabilirsiniz.

Apple böylece üçüncü taraf tarama uygulamalarını kullanma ihtiyacını ortadan kaldırırken, kullanıcılara taramaları doğrudan iCloud ve yerel klasörlere yerleştirme olanağı da veriyor. Artık uygulama klasörlerinin içindeki taramaları arama veya Dropbox veya Google Drive gibi üçüncü taraf çözümlere başvurmaya gerek yok.

Dosyalar Uygulamasında Kamerayla Belge Taramak

Başlamadan önce Dosyalar uygulamasının iPhone veya iPad'inizde kurulu olması gerekir.





"Gözat" bölümünün sağ üstündeki "…" düğmesine basın ve ardından menüden "Belgeleri Tara" düğmesine dokunun.*

Belgenizi düz bir yüzeye yerleştirin ve iPhone veya iPad'in kamerasını hizalayın. Belge mükemmel bir şekilde yerleştirildiğinde, tarama otomatik olarak gerçekleşir. Değilse, çekim yapmak için dairesel çekim düğmesine dokunun.

Tarama alanını azaltmak veya artırmak için görüntünün köşelerini sürükleyin. Devam etmek için "Taramayı Kaydet" düğmesine dokunun.

Artık, işlemi tekrarlayarak herhangi bir ek sayfayı daha tarayabilirsiniz. İşiniz bittiğinde, ilerlemek için "Kaydet" düğmesine basın.

Taramaları kaydetmek için bir konum seçin ve ardından tekrar "Kaydet" düğmesine basın. "Yeni Klasör" düğmesine basarak yeni klasörler oluşturabilir ve ekranın üstündeki dosya adına dokunarak dosyayı yeniden adlandırabilirsiniz.

Belgeleri doğrudan Dosyalar uygulamasındaki bir konuma taramayı tercih ederseniz, bu da mümkündür. Konumu Dosyalar uygulamasında açın ve aynı "…" düğmesine dokunun ve normal şekilde devam edin. Yine tarama düğmesini ortaya çıkarmak için iPhone/iPad ekranını hafifçe aşağı çekmeniz gerekebilir.

*Dosyalar uygulamasının Gözat bölümü iPhone'da varsayılan olarak görünür durumdadır ancak iPad'de yatay modda Dosyalar uygulamasının sol tarafındaki çubuktur. Gözat sekmesinden menü seçeneklerine erişmek için (…) düğmesine dokunmanız ve Belgeleri Tara'yı seçmeniz yeterlidir.

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