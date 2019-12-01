



iOS için sunulan Microsoft Edge tarayıcısı, iPhone ve iPad kullanıcılarının bir PC'ye ihtiyaç duymadan mobil cihazlarındaki Edge web tarayıcısına erişmelerini sağlar. Edge browser, özellikle bilgisayar olarak Windows 10 PC kullanan ve Edge tarayıcısı arasında verilerini eşitlemek isteyen iPhone ve iPad sahipleri için yararlı bir seçenek. Edge hiç şüphesiz farklı web tarayıcı platformlarında çalışmalarını test etmek isteyen web geliştiricileri ve tasarımcıları için de faydalı olacaktır.

iPad/iPhone'a Microsoft Edge Kurmak

iOS için sunulan Edge, Windows PC ve iOS aygıtları arasında tarayıcı verilerinin kolayca senkronize edilmesinin yanı sıra, beklenilen tüm tipik tarayıcı özelliklerini içerir. Bir QR kod okuyucusu (iOS'un artık yerleşik bir QR kod okuyucusu olduğunu ve mobil Chrome'da da bir tane olduğunu hatırlamakta fayda var) ve çok daha fazlası var.

iOS için Microsoft Edge, App Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir:

iOS için Microsoft Edge'i indirdikten sonra, herhangi başka bir uygulama gibi doğrudan başlatabilirsiniz ve işlevlerin geri kalanı iPhone ve iPad'deki Safari veya Chrome'a ​​oldukça benzerdir.





Edge uygulamasının araç çubuğu düğmeleriyle çeşitli özellikleri değiştirebilir ve ek ayarlara erişebilirsiniz. Şimdi iPhone ve iPad'inizdeki tarama verileri, dosyalar ve geçmiş Edge çalıştıran diğer masaüstü bilgisayarlarınız ile senkronize edilmeye başlayacak.

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