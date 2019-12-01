iPadOS 13'te Koyu Mod Nasıl Açılır? (Dark Mode)





İsteğe bağlı Koyu Mod görünüm teması, cihazlarını kullanırken daha koyu bir görünüm isteyen birçok iPad kullanıcısı için popüler bir seçimdir. Koyu Mod, iPadOS'in parlak beyaz görsel görünümünü siyah ve grinin koyu tonlarına dönüştürür. Bu, bazı kullanıcılar için, arayüzün parlaklığını azaltmak veya Koyu Mod arayüz temasının görünümünü tercih ettikleri için seçilir.

Bu öğretici, iPad Pro, iPad Mini, iPad veya iPad Air dahil olmak üzere herhangi bir iPad'de Koyu Modu'u nasıl kullanacağınızı ve açacağınızı gösterecektir.

iPad'de Koyu Modu Nasıl Açarsınız?

iPad'de "Ayarlar" uygulamasını açın

Ayarlardan "Ekran ve Parlaklık" a gidin.

Görsel temayı koyu moda çevirmek için Ekran bölümünün altındaki "Koyu" üzerine dokunun.

İşlem bitince Ayarlardan her zamanki gibi çıkın

Koyu Mod, ekran seçeneği olarak seçildiğinde derhal devreye girer.

Koyu Modu açtıktan sonra, aynı Ayarlar ekranına gidip "Açık" görünüm temasını seçerek, istediğiniz zaman ayarları geri döndürebilir ve Açık Modu temasına geçebilirsiniz.

Koyu Mod görünümü (ve Açık Modu) çoğu uygulamaya, iPad Ana Ekranına, Kilit Ekranına ve diğer pek çok ekran deneyimine taşınır. Üçüncü parti uygulamaların tümü Dark Mode'u desteklemez ve çoğu web sitesi de Dark Mode algılama veya temalarını desteklemez, ancak her bir makaleyi ve web sayfalarını görüntülerken daha koyu bir görsel görünümü taklit etmek için her zaman Safari Reader Modunu kullanabilir ve özelleştirebilirsiniz.





Arayüz temaları arasında sıkça geçiş yaptığınızı fark ettiyseniz, bir programdaki koyu ve açık modlar arasında, gün batımından gün doğumuna kadar veya seçtiğiniz bir zamanda geçmek için otomatik geçişi açmayı da seçebilirsiniz.

Koyu Mod'un iPadOS 13 (iOS 13) veya üstünü gerektirdiğini unutmayın, önceki iOS / iPadOS sürümleri Koyu Mod görünüm seçeneğini desteklemez.

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