



iPad'de DNS değiştirme adımlarından bahsedeceğiz. Öncelikle bu talimatlar yalnızca Wi-Fi bağlantıları için geçerlidir – iOS, hücresel ağlara bağlanıldığında DNS sunucularını değiştirmenize izin vermez. Ayrıca, değişiklikler ağa özgü olduğundan, yeni bir kablosuz ağa bağlandığınızda DNS sunucularını tekrar değiştirmeniz gerekecektir. İyi haber şu ki, iOS ayarları hatırlıyor, böylece bir ağa ikinci kez bağlandığınızda DNS ile ilgili hiçbir şey yapmanız gerekmez.

iPad'de DNS Değiştirmek

iPad'inizin DNS sunucularını nasıl değiştireceğiniz aşağıda açıklanmaktadır:

iPad'in ana ekranından, Ayarlar öğesine dokunun.

Kenar çubuğunda Genel'e dokunun. Aşağıda gösterilen ekran belirir.

Wi-Fi'ye dokunun. iPad'inizin kapsama alanındaki mevcut kablosuz ağlar görünür.

Kablosuz ağınızı listeden bulun ve ardından yanındaki i işaretine dokunun.

DNS alanına dokunun.

Geçerli DNS sunucuları varsa silin ve yeni DNS sunucularını girin. (Birden fazla DNS sunucusu girerseniz, sunucuları virgüllerle ayırdığınızdan emin olun.)

iPad DNS Adresleri

OpenDNS'i kullanmak için, 208.67.222.222 ve 208.67.220.220

Google DNS'i kullanmak için, 8.8.8.8 ve 8.8.4.4'ü girin.

Çalıştıklarından emin olmak için yeni DNS sunucularınızı test edin. OpenDNS kullanıyorsanız, OpenDNS test sayfasını ziyaret edin. Google Public DNS kullanıyorsanız, benzer talimatları izleyin.





Bu kadar! iPad'inizin DNS sunucularını değiştirdiniz.

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