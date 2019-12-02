iPhone: AirDrop Dosyaları Nerede?





AirDrop, Apple aygıtları arasında dosya paylaşmanın popüler, hızlı ve basit bir yoludur. Ancak MacBook'dakinin aksine, iPhone'da AirDrop dosyalarının kaydedileceği yeri seçmenize izin verilmiyor. Doğrudan kendi türlerine uygun uygulamalara kaydedilirler.

Ancak, herhangi bir şey yapmadan önce, iPhone'unuzun AirDrop dosyalarını almaya hazır olduğundan emin olmanız gerekir.

iPhone'u AirDrop'a Hazır Hale Getirmek

Ayarlar'a erişin.

Genel'i seçin.

AirDrop'u seçin.

Herkesin iOS cihazınıza AirDrop yapabildiğinden emin olmak için "Herkes" i seçin. Ancak gelen AirDrop'ları onaylamanız gerekecek.

Biri sizi AirDrops'a bağlar bağlamaz, iPhone'unuzda dosyayı kabul etmek isteyip istemediğinizi seçmenizi isteyen bir açılır pencere göreceksiniz. Kabul et düğmesine dokunduğunuzda, dosyayı indireceksiniz – Peki bu AirDrop dosyası iPhone'da nereye kaydediliyor?

AirDrop Dosya Konumları

AirDrop dosyaları türleriyle eşleşen dosya kategorisine kaydedilir. Örneğin, görüntüler Fotoğraflar uygulamanızda saklanır. Bir sunum dosyası aldıysanız Keynote'ta görülmeli ve AirDrop ile bir kişi aktarıldıysa Rehber'de görülmelidir.





Bir AirDrop dosyası gönderdikten veya aldıktan sonra, dosya türüyle eşleşen uygulamayı çalıştırın. Bu uygulamanın AirDrop dosyasını otomatik olarak göstermesi gerekir.

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