



Modern akıllı telefonlar gitgide güçlendikçe daha fazla iş yapabilir hale geliyor. iPhone'lar ve iPad'ler de farklı değil. iPhone'da veya iPad'de doğru uygulama ile yapmak istediğiniz her şeyi başarabilirsiniz. İş yerinde verimliliğinizi artırmak istiyorsanız size yardımcı olması için tasarlanan en iyi ofis uygulamalarını kullanın.

iPhone ve iPad İçin Ofis Uygulamaları

Polaris Office

Ücretsiz bir ofis uygulaması olan Polaris Office tüm platformlarda çalışır. Belgelerinize bulunduğunuz her yerden erişebilmenizi sağlayan Polaris Office'i iPhone ve iPad'de kullanabilirsiniz. Belge oluşturmak için gereken her şey bu uygulamada var. Polaris Office, ODT, PDF, PPT, DOC ve XLS gibi çoğu dosya türünü destekleyen MS Office ile uyumludur. App PowerPoint ve Excel dahil olmak üzere tüm dosya biçimlerini açmanıza izin veriyor. Tüm bu biçimleri doğrudan uygulamanın içinde açabilir, düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz. 362 MB boyutuyla Microsoft Word'le karşılaştırıldığında 163,3 MB'lık bir depolama alanı cepte kalıyor.

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iWork: Pages, Keynote ve Numbers

Bunlar, Apple tarafından ücretsiz indirilebilen ve iOS 10'dan itibaren sunulan uygulama paketidir. Paket Pages, Numbers ve Keynote ile gelir. Sırasıyla kelime işlemcisi, e-tablo oluşturucusu ve sunum uygulaması görevi görürler. Dokümanların görüntülenmesi ve düzenlenmesi ise her uygulamada yapılabilir. iCloud ve iOS 10 aracılığıyla diğer kullanıcılarla belgeler üzerinde canlı işbirliği yapabilirsiniz, böylece tüm düzenleme ve okuma işlemlerini gerçek zamanlı olarak yaparsınız.





OfficeSuite PRO Mobile Office

iOS için en iyi ve popüler Office uygulamalarından biri olan OfficeSuite gelişmiş özelliklere sahip. Bu uygulama, en sevdiğiniz ve en yeni dosyalara kolayca erişmenize, şablonlarla güzel belgeler oluşturmanıza, birden fazla dosyayı yönetmenize, tüm uygulamadaki dosya türlerini ve tüm bağlı bulut hizmetlerini aramanıza yardımcı olur. İsterseniz, web tarayıcınızdan, iPhone ve iPad'deki dosyalarınıza erişebilirsiniz. Parolalar koyabilir ve iPhone'unuzu Apple Watch ile senkronize edebilirsiniz. Slaytlarınızı daha etkileşimli hale getirmek için animasyonlar oluşturabilir ve düzenleyebilir, slayt geçişleri ekleyebilir, düzenleyebilir ve yönetebilirsiniz.

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