



iOS'li iPhone cihazınızdaki DNS ayarını nasıl değiştireceğinizi öğrenmenizi sağlayacak pratik bir rehber hazırladık. Bu yazı hem DNS hakkında hiç bilgisi olmayanları hem de iPhone'da DNS değiştirme adımını unutanları hedef alıyor. Adımların yalnızca iOS kullanıcılarına yönelik olduğunu unutmayın.

iPhone'da DNS Değiştirmek

iPhone'da DNS değiştirme menüsü biraz gizlenmiş gibi gelebilir. Sadece aşağıdaki adımları izleyin:

Öncelikle, iPhon'da Ayarlar uygulamasına gidin.

Daha sonra, Wi-Fi seçeneğine dokunun ve ardından bir Wi-Fi ağı seçin.

Şimdi mavi "i" simgesine dokunun.

DNS etiketinin altında, DNS'yi Yapılandır'ı seçin.

Sonra, El İle'yi seçeneğini seçin ve ardından Sunucu Ekle'ye dokunun.

DNS adreslerini yazın. Ücretsiz DNS sunucuları için yazının altına kaydırabilirsiniz.

İşiniz bittiğinde, Kaydet üzerine dokunun.

Bunu yaptıktan sonra, DNS ayarının etkin olup olmadığını görmek için WiFi özelliğini kapatıp tekrar açabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra, Safari'ye gidin ve DNS adresinin doğru yüklenip yüklenmediklerini görmek için bir web sayfasını açmayı deneyin.

Ücretsiz DNS Sunucuları

Genelde kullandığımız DNS adresi Google DNS veya OpenDNS'dir. Ancak, aralarından seçim yapabileceğiniz tonlarca DNS servis sağlayıcısı var. Aşağıda seçebileceğiniz bir liste var.

Google: 8.8.8.8, 8.8.4.4

OpenDNS: 208.67.222.222, 208.67.220.220

Bunları iPhone'daki ilgili DNS alanına girin.





DNS değişiklikleri bazen iPhone'daki Wi-Fi sorunlarını düzeltmektedir.

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