iPhone'da Keynote Kullanmak (PowerPoint Alternatifi)





Microsoft Word'e karşı Apple Pages çözümünü sundu. Yine Microsoft'un Excel'ine karşı Apple Numbers'ı geliştirdi. Şimdiyse PowerPoint alternatifi olarak Apple'ın Keynote uygulamasını görüyoruz. Keynote bir sunum uygulaması ve iPhone'unuza önceden yüklenmiş şekilde gelmektedir. Eğer telefonunuzdan silerseniz App Store'da ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Keynote bir sunum tasarım programıdır. Okuldaki bir rapor veya iş yerinizde arkadaşlarınızla paylaşmayı düşündüğünüz bir slaytı Keynote'ta hazırlayın. Keynote'u kullanmaya başladığınızda gerçekten kolay olduğunu göreceksiniz.

iPhone'da Keynote Kullanmak

Yeni bir Keynote projesi oluşturmak için Keynote uygulamasını başlatın.

"Sunum Oluştur" u seçin ve ardından kullanmak istediğiniz temayı seçin. Stok görüntüleri beğenmiyorsanız slayt resimlerinde kendi kişisel resimlerinizi kullanabilirsiniz.

Yeni proje oluşturduktan sonra, metin veya medya eklemek için ilk slayttaki kutuya iki kez dokunun. Çift dokunduktan sonra yazmaya başlayabilir veya resimleri, grafikleri, videoyu, sesi vb. ögeleri değiştirebilirsiniz. Bunun için üstteki artı simgesine dokunabilirsiniz.

Yeni bir slayt eklemek istiyorsanız ekranın en altındaki artı simgesine dokununuz. Slaytları mavi kutuya dokunmak, basılı tutmak ve yukarı veya aşağı hareket ettirmek suretiyle yer değiştirebilirsiniz.

Slaytlarınız arasına geçişler eklemek veya başka birkaç ayarı değiştirmek istiyorsanız, sağ üst köşedeki daire içindeki üç küçük noktaya dokunun ve "Geçişler ve Yapılar" ı seçin. Sonra geçiş eklemek istediğiniz slaytı seçin, "Geçiş Ekle" yi seçin.

Keynote'u kollektif olarak kullanabilirsiniz. Örneğin, ekrandaki "Kişi Ekle" seçeneğine dokunun ve diğer kişileri sizinle çalışmaya davet edin.

iPhone'da Keynote nasıl kullanılır bu yazımızda detaylıca açıkladık.





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