Sayfaları Daima Okuyucu Modunda Açmak (iPhone, iPad)





App Store'da bulunan birçok ücretsiz alternatif olmasına rağmen, Safari her zaman iOS cihazlarında en çok kullanılan web tarayıcısı olmuştur. Bu belki de Cupertino şirketi tarafından cihazlara standart olarak eklenmiş olması ya da yüzlerce yararlı ama bazen de gizli özelliklere sahip olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bunlardan biri de "Reader" ya da Okuyucu olarak bilinen okuma modudur. Web sayfalarını otomatik olarak daima Okuyucu modunda açabilirsiniz.

iPhone, iPad'de Okuyucu Modunu Otomatik Etkinleştirmek

Bu işlem bolca metin içeren bir web sayfasını her ziyaret ettiğinizde Okuyucu modu manuel olarak etkinleştirmek yerine kendi kendine açılmasını sağlıyor. Böylece kullanıcının sayfayı okumasını kolaylaştırırken can sıkıcı reklamların kaldırılmasını da sağlıyor. iOS 13 ve iPadOS ile, yukarıda belirtilen Okuyucu modu özelliği destekleyen tüm sitelerde otomatik olarak açılabilir oldu. Hemen nasıl yapılacağını görelim.

Beklenildiği gibi, okuma modunu otomatik olarak açmak için, iPhone, iPad ve iPod Touch için sunulan işletim sisteminin en son sürümüne ihtiyacınız olacak. Adımlar iOS 13'ten itibaren geçerlidir.





iOS 13 veya sonraki sürümlere sahip iPhone, iPad veya iPod Touch'taki "Ayarlar" uygulamasını açın.

"Safari" ile devam edin.

Aşağı inin ve "Okuyucu" sekmesine dokunun.

"Tüm web siteleri"nin sağındaki geçişi etkinleştirin.

"Hepsi" tüm siteleri kapsasa da yalnızca okuyucu moduyla uyumlu olanları içine alıyor. Bazı sayfalarda Reader işlevi çalışmıyorsa sayfanın okuma modunu desteklemediği anlamına gelir. Geri dönüp seçeneği devre dışı bırakmak için tek yapmanız gereken yukarıdaki aynı işlemi tekrarlamak olacak.

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