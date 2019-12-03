



Birçok insan akıllı hoparlör gibi gadget'ları özelleştirmeyi sever, böylece birden fazla cihazı olanlar herhangi birini karışıklık olmadan yönetebilir. HomePod için de aynısı geçerli. Apple HomePod'unuza "Pop'un Kralı" adını vermek için yazımızı takip edin.

Apple HomePod Adını Değiştirmek

HomePod akıllı hoparlöre vermek istediğiniz özel bir isim mi var? Harika! HomePod'unuzun adını, Home uygulaması aracılığıyla iPhone veya iPad'inizden nasıl özelleştirebileceğinizi göstereceğiz.

iPhone ve iPad'den Home App'i kullanarak HomePod'unuzu yeniden adlandırın:





Her şeyden önce, iPhone veya iPad'inizdeki Home uygulamasını başlatmanız gerekir.

Ardından, ekranın altındaki Odalar sekmesine dokunun.

Şimdi, Home uygulamasındaki HomePod simgesine uzun basın ve ardından ekranın sağ alt köşesindeki Ayrıntılar öğesine dokunun.

Ardından, HomePod'a dokunun ve ardından HomePod'unuz için istediğiniz yeni bir isim yazın.

Yeni bir isim girmeyi tamamladığınızda, değişikliği onaylamak için Tamam'a dokunun.

Şimdi, HomePod'unuz için belirlediğiniz yeni isim, uygulamaların yanında hoparlöre bağlanan tüm cihazlar için de senkronize edilecek.

HomePod'un Bulunduğu Odanın Adını Değiştirmek

iPhone veya iPad'inizdeki Home uygulamasını açın ve ardından ekranın altındaki Odalar sekmesine dokunun.

Sonra, HomePod simgesine basılı tutun. Ekranın sağ alt köşesindeki Ayrıntılar üzerine dokunun.

Sonra, ekranı aşağı kaydırmanız ve "Yeni Oluştur" a dokunmanız gerekiyor.

Şimdi odanın adını girin.

İşiniz bittiğinde, ayarlarınızı onaylamak için Kaydet'e ve ardından Bitti'ye dokunun.

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