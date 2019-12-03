



Aşağıdaki kılavuza devam etmeden önce, cihazınızdaki uygulamayı mevcut en son sürüme güncellediğinizden emin olun. Henüz yapmadıysanız, iPhone'unuzdaki Messenger uygulamasını güncellemek için aşağıdaki adımları izleyin.

Facebook Messenger Üzerinden Apple Müzik Araması Yapmak

Her şeyden önce, iPhone'unuzu açın.

Ardından, cihazınızdaki App Store'u açın.

Güncellemeler ve Messenger uygulamasını aramak için üzerine dokunun. Uygulamanın hemen yanındaki güncelleme düğmesine dokunun.

App'i güncellemeyi tamamladığınızda, Apple Music botunu iPhone'unuzdaki Facebook Messenger uygulamasında kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Messenger'a Apple Müzik Sohbet Botu Eklemek

iPhone'unuzda Facebook Messenger uygulamasını açın.

Arama menüsünde, Apple Müzik'i arayın ve üzerine dokunun.

"Başla" üzerine dokunun.

Apple Müzik'in ne yaptığı ve nasıl çalıştığı hakkında size kısa bir tanıtım yapılacaktır. Okuyup anladıktan sonra, Apple Müzik sohbet botu ile iletişim kurmaya başlayabilirsiniz (Apple Music Chat Bot)

İstediğiniz sanatçının, albümün, hatta istediğiniz türün adını yazabilir ve ardından Apple Müzik botuna gönderebilirsiniz.

Dinlemek istediğiniz albümü veya parçayı bulduğunuzda, üzerine dokunmanız yeterlidir ve çalmaya başlayacaktır. Ayrıca parçayı veya albümü Apple Music'te dinleme seçeneğini de kullanabilirsiniz. Müziği veya albümü Facebook arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ​​paylaşmak için paylaş düğmesine dokunmanız yeterli.

Bir başka şaşırtıcı özellik ise Apple Music'e bir emoji gönderebilmenizdir. Örneğin, Apple Music botuna gülümseyen bir emoji gönderdiğinizde müzik servisi size bu emojiye uygun bir kategoriyi getirecektir. Tıpkı canlı ve hareketli parçalar gibi.





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