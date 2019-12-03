iOS'te Facebook Messenger ile Para Göndermek





PayPal ile Facebook Messenger üzerinden alışveriş yapabilmek ve aynı zamanda diğer PayPal kullanıcılarıyla iletişim kurmak mümkün hale geldi. Bu servis şu anda yalnızca ABD'de mevcut ancak ilerleyen zamanda diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak. Adımlar ise oldukça basit. PayPal'ın Messenger'a entegrasyonu uygulamayı daha kullanıcı dostu hale getirdi.

Facebook Messenger Kullanarak Ödeme Göndermek ve Almak

Kişilerin bu hizmeti kullanabilmesi için iPhone veya iPad'de Messenger'ın en son sürümünün yüklü olduğundan emin olması gerekiyor. Messenger uygulamasını güncellemek için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

iPhone veya iPad'de App Store'u başlatmak.Ardından, Güncellemeler bölümüne gitmek ve Messenger uygulamasını aramak.

Güncellemek için uygulamanın yanındaki bulut simgesine dokunmak.

Bu işlem tamamlandığında, Facebook Messenger kullanarak iPhone veya iPad'den ödeme göndermek ve almak için aşağıdaki adımlar izleniyor:





iPhone veya iPad'de Facebook Messenger uygulaması çalıştırılıyor.

Ardından, para göndermek veya para almak istenilen bir kişiye gidiliyor.

Ekranın sol alt köşesindeki mavi artı işaretine (+) dokunuluyor.

Ardından yeşil renkli Ödemeler düğmesi seçiliyor.

Göndermek veya almak istenilen paranın tutarı ve altına açıklamasıyla birlikte giriliyor.

Ardından, "Talep Et" veya "Öde" üzerine dokunuluyor.

Ardından, fon kaynağı olarak PayPal seçiliyor.

Son olarak, tüm bunlar tamamlandığında Onayla üzerine dokunuluyor.

Hepsi bu. Facebook Messenger ile iPhone ve iPad üzerinden para göndermek ve almak aslında bu kadar kolay.

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