



WhatsApp'ta "Bu Video Gönderilemedi Lütfen Farklı Bir Video Seçin" hatasını ele alıyoruz. Bu uyarı genellikle ilgili videoyu farklı bir video formatına dönüştürerek düzeltilmektedir. Zira WhatsApp gönderilen video formatını desteklemez. Bu iş için Video Converter kullanılabilir.

WhatsApp: Bu Video Gönderilemedi Lütfen Farklı Bir Video Seçin

Bu Video Gönderilemedi Lütfen Farklı Bir Video Seçin hatasında sorun bazen video bazense ses formatı ile ilgilidir. Her iki durumda da Video Converter gibi araçlarla videoyu WhatsApp'a uyumlu hale getirebilirsiniz.

MP4'ü MP4'e dönüştürürken farklı encoding seçerek Bu Video Gönderilemedi Lütfen Farklı Bir Video Seçin hatasını giderebilirsiniz.





Öncelikle Video Converter uygulamasını Play Store'dan ya da App Store'dan indirin

Video Converter'a istediği izinleri verin.

Menüde farklı uygulama simgeleri varsa "Video Converter" üzerine basın

Şimdi cihazınıza kaydedilmiş tüm videoları göreceğiniz yeni bir pencere açılacak.

"Bu Video Gönderilemedi Lütfen Farklı Bir Video Seçin" uyarısı aldığınız videoyu bulun.

Şimdi video bilgisi ve ses bilgisi detaylarını gösteren yeni bir ekran açılacak.

Sağ alttaki daire içindeki ok simgesine basın.

Şimdi, videoyu dönüştürebileceğiniz yeni bir ekran göreceksiniz. Size Android ve iPhone'a uygun video formatları ve encoding'leri gösterilecek.

İlgili formatı veya encoding'i seçtikten sonra video dönüştürme prosedürü başlayacaktır ( MP4'ten MP4'e dönüştürme yapabilirsiniz ). Video Converter, bir videoyu orijinal çözünürlüğünde ücretsiz olarak dönüştürmenize izin verirken, başka bir çözünürlüğe dönüştürmek istiyorsanız, ücretli premium sürüme erişmeniz gerekir.

). Video Converter, bir videoyu orijinal çözünürlüğünde ücretsiz olarak dönüştürmenize izin verirken, başka bir çözünürlüğe dönüştürmek istiyorsanız, ücretli premium sürüme erişmeniz gerekir. Dönüştürme tamamlandıktan sonra videoyu tekrar WhatsApp'a göndermeye çalışın.

Bu Video Gönderilemedi Lütfen Farklı Bir Video Seçin hatasının artık karşınıza çıkmaması gerekiyor.

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