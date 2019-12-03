



Bu yazımızda yılbaşı gibi günlerde WhatsApp ile nasıl birden çok kişiye kutlama mesajı gönderebileceğinizi açıklayacağız. Herkesin kullandığı bir uygulama olarak WhatsApp geniş çapta kişiye ulaşmanın en kolay ve pratik yolu olarak karşımıza çıkıyor. WhatsApp ile tek seferde birden fazla kişiye tebrik mesajı yollayabilirsiniz.

WhatsApp'ta Aynı Anda Birçok Kişiyi Kutlamak

Tüm dünyaya Noel mesajı ya da bayram mesajı göndermenin en popüler yolu WhatsApp oldu.

WhatsApp'ın bu işlevini herkesin bildiğini söylemek zor ancak esasında erişimi oldukça kolaydır. Basitçe tanımlarsak, tek bir mesajı kişi listenizdeki bütün insanlara göndermenizi sağlayan bir özellik olduğu söylenebilir.





Kişilerin sizi yakından tanıdığını bilmek önemli olabilir. Zira sık görüşmediğiniz bir kişiyse mesajın herkese gönderdiğiniz bir tebrik ya da kutlama mesajı olduğunu tahmin edemeyebilir. Mesajlar kendilerine normal kişisel sohbet ekranında görünecektir.

WhatsApp uygulamasını açın.

Uygulamanın en üstündeki üç noktalı simgeye dokunun.

Yeni toplu mesaj'ı seçin.

Mesajınızı alacak kişileri seçin.

Mesajınızı yazın ve gönderin. Mesajlar, sesler, çıkartmalar, fotoğraflar veya videolar gönderebilirsiniz.

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