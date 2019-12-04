



Bu yazımızda en iyi Google Play Store ipuçlarından bahsedeceğiz. Gelişmiş işlev ve özelliklerinden hoşlanan kullanıcılar Play Store ile ilgili bu ipuçlarını sevecekler.

En İyi Google Play Store İpuçları

Bir uygulamayı güncellemeden önce güncellemeyle ilgili en son kullanıcı yorumlarını okuyabilirsiniz.

Yeni bir güncelleme varsa bununla ilgili neler bekleyebileceğinizi veya yeni güncellemeyle ilgili sorun olup olmadığını anlamak için diğer kullanıcıların incelemelerini kontrol edebilirsiniz.

Sizinle aynı cihazı kullanan kullanıcıların yorumlarını görmek

Uygulama penceresinde incelemelere kaydırın, Tüm yorumlar'a dokunun, pencerenin sağ tarafında Seçenekler'i bulun, dokunun ve iki seçenek göreceksiniz: "Sadece son sürüm" ve "sadece bu cihaz modeli".

Etkinleştirildiğinde, yalnızca aynı akıllı telefon modeline sahip olan kullanıcıların incelemelerini görmenize izin verir.





Bazı uygulamalar için otomatik güncellemeleri engellemek

Bu sorunu çözmek için uygulamanın güncellemelerini otomatik olarak etkinleştirme / devre dışı bırakma seçeneğini sunan üç nokta şeklindeki menüye basarak Google Play Store'daki uygulama penceresine erişin ve uygulamaların otomatik güncellemelerini tek tek devre dışı bırakabilirsiniz.

Favori uygulamalarınızı "İstek listesi"ne ekleyin

Google Play'de istek listesine eklemek istediğiniz uygulamayı açın.

En üstteki + başlığa dokunun. Uygulamanın istek listesine eklendiğini görmelisiniz.

Sola veya sağa kaydırın veya Play Store ana sayfasının en üstündeki menüye dokunun.

İstek listem'i seçin ve eklenen uygulamaları görün.

Henüz çıkmamış uygulamalara erken erişim sağlayın

Google Play Store'un ana sayfasını açın Sıralamalar, Kategoriler gibi sekmeleri bulacaksınız. Sağa doğru ilerleyerek bu sekmeler arasında Önizleme seçeneğini görebilirsiniz. Buraya dokunun ve Play Store'da erken erişime açılmış uygulamaları test etmeye başlayın.

Indie uygulama ve oyunları keşfedin

Google Play'de Indie uygulamalar kategorisine uygulamanın içinden erişemezsiniz, çünkü sizi bu pencereye götüren doğrudan bir seçenek yoktur, ancak Google'da "the indie corner" araması yaparak buraya erişebilirsiniz.

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