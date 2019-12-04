



Samsung Galaxy S10'un ekranı dönmüyorsa bu sorunun birçok farklı nedeni olabilir. Aşağıda ekranı otomatik dönmeyin S10'da çözüm adımlarını paylaşıyoruz.

Samsung Galaxy S10 Ekranı Dönmüyor

S10 cihazınızı yana çevirdiğinizde dönmüyorsa, özelliğin etkinleştirildiğinden emin olun:

Kontrol Merkezini ortaya çıkarmak için ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın. Tüm simgeleri görüntülemek için bir kez daha kaydırın.

"Otomatik Döndür" seçeneğinin etkin olduğundan emin olun – simge mavidir ve "Otomatik döndür" olarak adlandırılır. Devre dışı bırakılırsa, gri renkte görünür ve "Portre" olarak adlandırılır.

Galaxy S10'da Ekranın Dönmesini Test Etmek

Ekran otomatik olarak dönmüyorsa önce Chrome gibi otomatik döndürmeyi destekleyen bir uygulamayı deneyin. S10'u yatay konuma çevirin ve ekrana dokunmadığınızdan emin olun. Bu şekilde en azından S10'un ivmeölçerinin çalıştığını onaylayabilirsiniz.

Telefon uygulamasını başlatın.

"*#0*#" tuşlayın, Galaxy S10'un tanı ekranı görünecektir.

"Sensor" seçeneğine basın.

"Accelerometer Sensor" altında "Image Test"i seçin.

Bu ekranda S10'un sensörünün iyi çalışıp çalışmadığını onaylayabilirsiniz. Resmin dönüp dönmediğini görmek için ekranı döndürün. Hala dönmüyorsa Galaxy S10 ile ilgili destek almak için Samsung'a ulaşın.





Bu test ekranından çıkmak için birkaç kez geri düğmesine basın.

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