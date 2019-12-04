Yeni Xiaomi Mint Tarayıcının Tüm Özellikleri





Mint tarayıcısı çok kullanışlı özelliklere sahip. Geliştirici Xiaomi tarayıcıyı basit ve hızlı hale getirmek için elinden geleni yaptı. Reklam engelleyici ve gizli mod gibi bazı özelliklerin yanında gece modu ve fazlasını sunuyor. Mint tarayıcısı Chrome, Opera Mini, Firefox, Dolphin Browser vb. uygulamalara rakip.

Veri Kullanımını Azaltma

Bu özelliği Mint Browser'da açmak için:

Min tarayıcısını açın.

Sağ alttaki üç çizgili menü ikonuna dokunun.

Araçları seçin.

Veri Kullanımını Azalt'ı seçmek için dokunun.

Bu kadar basit. "Veri kullanımını azalt" üzerine dokunduğunuzda özellik otomatik olarak devreye girecektir. Şimdi Google'da bir şeyler aramaya çalışın, hızı hissedeceksiniz!

Arama Motorunu Hızlıca Değiştirme

Android'inizde Mint tarayıcıyı başlatın.

En üstteki arama çubuğunda mavi dünya simgesine dokunun.

Üzerine dokunduktan sonra, üç arama motoru seçeneği görünecektir "Bing (varsayılan), Yahoo ve Google.

Herhangi birini seçerek, Mint Tarayıcısı arama motorunu kolayca değiştirebilirsiniz.

Bu kadar.

Pop up'ları Engelleme

Pop-up engelleyiciyi etkinleştirmek için:





Android'inde Mint Browser uygulamasını açın.

Üç çizgili seçenekler ikonuna dokunun.

Ayarları seçin.

Diğer bölümde, Gelişmiş'i seçin.

Sayfanın altında Pop-up engelleyici işlevini etkinleştirin.

Web siteleri Pop-up reklamlar olmadan gösterilir.

Masaüstü Görüntüleme Modu

User Agent String siteleri varsayılan olarak mobil yerine masaüstü arayüzünde açmanızı sağlar:

Android'de Mint Browser uygulamasını başlatın.

Üç çizgili ikona dokunun ve ayarları seçin.

Diğer bölümde, Gelişmiş'i seçin.

Sayfa ayarları altında, User Agent String'e dokunun.

Ardından, Android, Masaüstü, iPhone ve iPad gibi cihaz modlarını seçin.

Gece Modu

Gece modu sevenler için popüler ve kullanışlı bir özelliktir. Daha önemlisi göz sağlığınızı korumanızı sağlar.

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