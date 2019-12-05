



Apple CarPlay'i yapılandırma ve kullanma adımlarından bahsedeceğiz. Aşağıda Apple CarPlay'i ilk kez çalıştırırken bilmeniz gerekenler yer alıyor.

Apple CarPlay Nasıl Yapılandırılır?

iPhone'un arabanızla iletişim kurması gerekiyor. Önce araç çalıştırılır ve ardından Siri aktive edilir. Hey Siri komutunu verin ve cevap alamıyorsanız Ayarlar'dan Siri'yi etkinleştirin.

Aracınız USB bağlantısı üzerinden Apple CarPlay bağlantısı kurmayı destekliyorsa, birlikte verilen Lightning kablosunu kullanarak iPhone'u aracın USB bağlantı noktasına bağlayın. CarPlay ekranı şimdi otomatik olarak görünmelidir. Aksi takdirde, aracın bilgi-eğlence sistemi menüsüne erişin ve CarPlay uygulamasını başlatın.

Aracınız kablosuz bağlantıyı destekliyorsa, önce araçta Bluetooth eşleştirme modunun etkin olduğundan emin olun, aksi takdirde bağlantı gerçekleşmez. Bunu yaptıktan sonra,

iPhone'daki Ayarlar'a erişirken direksiyondaki ses kontrol düğmesini basılı tutun,

Genel'e basın,

CarPlay'i seçin,

Mevcut Arabalar'a dokunun ve ardından beliren listeden aracınızı seçin.

Apple CarPlay Nasıl Kullanılır?

Apple CarPlay doğru bir şekilde yapılandırıldıktan sonra, arama yapmanıza (Telefon), mesaj göndermenize (Mesajlar), favori sitenize ulaşmak için tarayıcıya erişmenize ve en sevdiğiniz şarkıları çalmanıza (Müzik) izin veren 7 simgeli bir menüye sahip olacaksınız.





En sevdiğiniz podcast'leri (Podcast) dinleyin, kişisel sesli kitap kataloğuna (Sesli Kitaplar) erişin veya oynatılmakta üzere bir video içeriği görüntüleyin (Oynatma). Gösterilen simgelere ek olarak, Apple CarPlay, WhatsApp, Spotify ve Google Play Müzik gibi uygulamaları da destekler.

Tercih edilen uygulamayı başlatmak için, aracınızın bilgi-eğlence sisteminin dokunmatik ekranını (araç duruyorken) kullanabilirsiniz.

Tercihen sesli komut (direksiyon simidindeki özel tuşa basarak etkinleştirilir) kullanabilir veya bunu iPhone'unuzdan yapabilirsiniz (Siri üzerinden)

CarPlay Ekranındaki Uygulamaların Yerini Değiştirmek

Uygulamaların aracın ekranındaki hizalanmasını değiştirmek, uygulamayı kaldırmak veya özelleştirmek için;

iOS Ayarlarını açın,

Genel tuşuna basın ve ardından CarPlay'i seçin.

Bundan sonra, görünen listeden aracınızı seçin

Uygulama eklemek veya kaldırmak için + ve – simgelerini kullanın.

Dizilimi özelleştirmek için uygulama ikonlarını sürükleyin.

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