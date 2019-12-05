



Apple TV / tvOS 13'de birden fazla hesap kullanmak için Apple TV'nizde iPhone'daki Apple ID'nizde oturum açın ve iOS 13 çalıştıran iPhone veya iPad'inizde Ev uygulamasını başlatın.

Apple TV / tvOS 13'de Birden Fazla Hesap Kullanmak

Adım 1. Ev uygulaması simgesine dokunun.

Adım 2. Sol üst köşedeki minik Ev simgesine dokunun.

Adım 3. Davet et üzerine dokunun, Apple TV'yi kullanmak için davet ettiğiniz kullanıcının Apple kimliğini yazın.

Adım 4. Davetiye Gönder üzerine dokunun.

Şimdi Apple TV'de Çoklu Hesap Kullanmaya Başlayın

Davetiye gönderildikten sonra, daveti alan kişinin iPhone ve iPad'inde aşağıdaki adımları izleyin:

Adım 1. EV uygulamasını başlatın.

Adım 2. Ekranın sol üst tarafındaki Ev simgesine dokunun. Ayrıca üzerinde kırmızı bir bildirim rozeti görmelisiniz.

Adım 3. Ev Ayarları üzerine dokunun.

Adım 4. Kabul et üzerine dokunun.

Adım 5. Tamam'a dokunun.

Bu yapıldığında, Ev uygulamanızın ana ekranında aşağıdakileri göreceksiniz. Devam'a, ardından Beni Apple TV'ye Ekle'ye dokunun.





Apple TV'den Yeni Kullanıcı Profili Eklemek (Kolay Yöntem)

Apple TV'nizden de yeni kullanıcılı hesabı ekleme lüksüne sahipsiniz. Basitçe aşağıda belirtilen adımları takip edin:

Adım 1. Ev ekranından Ayarlar'ı başlatın.

Adım 2. Kullanıcı ve Hesaplar'ı seçin.

Adım 3. Yeni Kullanıcı Ekle'yi seçin

Adım 4. Devam'ı seçin.

Adım 5. Yeni Ekle'yi seçin.

Adım 6. İkinci kullanıcının Apple kimliğini ve şifresini girin ve giriş yapın.

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