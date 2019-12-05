Fotoğrafları iCloud Yerine Sadece iPhone'dan Silmek





Bunu gerçekleştirmenin en basit yolu, iCloud yedeklemenizi devre dışı bırakmaktır.

iCloud Fotoğraf Paylaşımını Durdurmak

iPhone'unuzdan Ayarları başlatın.

Adınıza dokunun (Apple kimliği).

"iCloud" u seçin (ad, güvenlik ve ödeme altındaki ilk başlık olacak).

"iCloud Fotoğrafları" ve ardından "Fotoğraf Akışım" ı kapatın. iPhone'unuzdaki iCloud albümünü kaldırır ancak iCloud'daki fotoğraflar etkilenmez.

Yine de bu yöntemin bir dezavantajı var. iPhone iCloud'a yeniden bağlandığında silinenler dahil tüm fotoğrafları eşitleyecek.

Fotoğraf Yedekleme için iCloud'dan Başka Bir Sunucu Kullanın

iCloud yerine Google Fotoğraflar'ı kullanarak iPhone'daki fotoğraflarınızı iCloud'u etkilemeden silebilirsiniz. Google yerine OneDrive, DropBox, Flickr ve benzeri seçenekler mevcut.

App Store'u başlatın ve Google Fotoğrafları'ı indirin.

Google Fotoğrafları'ı açtığınızda, kameranıza erişmek için bazı izinler isteyecektir. Hepsini verin.

Cihazınızda farklı bir Google hesabınız varsa (örneğin, bir Gmail uygulaması), iOS cihazınızı Google hesabınıza bağlayabilirsiniz.

iPhone'unuz, halihazırda sahip olduğunuz Google hesabını varsayılan olarak kullanmak istediğinizi onaylamanızı ister.

"Onayla" düğmesine bastığınızda, resim albümünüz Google Foto'da yedeklenmeye başlayacaktır.

Son seçenek, iCloud senkronizasyonunu iPhone'larında çalıştırmaya devam etmek isteyenler için işini ancak aynı zamanda önceki tüm resimlerinde farklı bir iCloud hesabı tutma niyetinde olanlar için de yapılacak işi yapıyor.





Farklı iCloud Hesabı Kullanın

iPhone fotoğraflarını iCloud'dakileri etkilemeden silmek ve düzenlemek için farklı iCloud hesabı kullanabilirsiniz.

Ayarlar'ı seçin.

Adınıza basın (Apple kimliği).

Aşağıya doğru kaydırın ve "Çıkış Yap" ı seçin.

Çıkış yapmak istediğinizi doğrulamanız istenecektir.

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