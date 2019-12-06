Apple TV'de Kullanıcı Silmek ve Hesaplar Arasında Geçiş Yapmak





Apple TV'den kullanıcı hesapları nasıl silinir bunu ele alalım.

Bir kullanıcı hesabını Apple TV'nizden silmek için aşağıdakileri yapın:

1) TVOS 13 veya daha yenisini çalıştıran Apple TV'nizde Ayarlar'ı açın.

2) Ana listeden Kullanıcılar ve Hesaplar'ı seçin.

3) Kullanıcılar başlığının altındaki Geçerli Kullanıcı seçeneğini seçin.

4) Bu, Apple TV'den silmek istediğiniz kullanıcı hesabını gösterir.

5) Önceki ekrana dönün ve Kullanıcılar bölümünün altında listelenen hesabınızı seçin.

6) Kullanıcı Apple TV'den silme butonuna basın.

7) Son olarak, Kullanıcıyı Kaldır seçeneğine basarak işlemi onaylayın.

Seçilen kullanıcı oturumu kapatılır ve tvOS, söz konusu Apple TV'deki TV şovları, filmler ve kişiselleştirilmiş öneriler dahil istek listesi ve benzer hesap bilgilerini kaldırır.

Birden fazla Apple TV hesabı arasında geçiş yapma

Ayarlar uygulamasına girerek Apple TV'nizdeki birden fazla Apple Kimliği arasında geçiş yapabilirsiniz. İkinci seçenekte ayrıca Denetim Merkezi'ni kullanabilirsiniz. Önce Ayarlar ile başlayalım.





Ayarlar uygulamasında hesapları değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

1) TVOS 13 veya daha yenisini çalıştıran Apple TV'nizde Ayarlar'ı açın.

2) Ana listeden Kullanıcılar ve Hesaplar'ı seçin.

3) Kullanıcılar başlığının altındaki Geçerli Kullanıcı seçeneğini seçin.

4) Geçiş yapmak istediğiniz hesaba dokunun.

Denetim Merkezi üzerinden hesap değiştirmek içinse şunları yapın:

1) Denetim Merkezi görünene kadar Siri kumandanızdaki home düğmesini basılı tutun.

2) Mevcut kullanıcı hesabının adının yanında bir onay işareti olacak. İstediğiniz kullanıcı hesabını vurgulayın ve uzaktan kumandaya basın.

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