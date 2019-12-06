



En son tvOS 13 güncellemesini çalıştıran Apple TV'nizde tvOS Control Center'ı nasıl kullanacağınızı göstereceğiz. Denetim Merkezi oldukça kolay erişilen zengin bir menüdür.

tvOS'de Apple TV Denetim Merkezi'ni Kullanmak

Apple TVOS 13'lü Apple TV'lerde çoklu kullanıcı desteği ile birlikte bir tür Denetim Merkezi'ni kullanma ihtiyacı yarattı. Bundan önce kimsenin Denetim Merkezi'ni açmaya ihtiyacı yoktu.

Ancak Apple bunun yanında Denetim Merkezi'ne birkaç küçük ancak kullanışlı işlevler ekledi. Peki tvOS 13'lü Apple TV'de Denetim Merkezi'ne nasıl erişiliyor?

TvOS Denetim Merkezi'ne Nasıl Erişilir?

Apple TV'de Denetim Merkezi'ne erişirken önce cihazınızı en son sürüme güncellendiğinizden emin olun. Apple TV'nizde Ayarlar> Sistem> Yazılım Güncelleme bölümüne giderek mevcut güncellemeleri kontrol edebilirsiniz.





TvOS 13 kullandığınızı varsayarak, tvOS'in Denetim Merkezi'ni görüntülemek için Siri Remote üzerindeki Home düğmesini (TV'ye benzeyen) basılı tutun. Menü TV'nizin sağ tarafından içeri kayarak açılır.

Kontrol Merkezi'nden çıkmak istiyorsanız, Siri Remote üzerindeki Menu düğmesine basmanız yeterlidir.

Denetim Merkezi'nin Tüm Özellikleri