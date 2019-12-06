En son tvOS 13 güncellemesini çalıştıran Apple TV'nizde tvOS Control Center'ı nasıl kullanacağınızı göstereceğiz. Denetim Merkezi oldukça kolay erişilen zengin bir menüdür.
tvOS'de Apple TV Denetim Merkezi'ni Kullanmak
Apple TVOS 13'lü Apple TV'lerde çoklu kullanıcı desteği ile birlikte bir tür Denetim Merkezi'ni kullanma ihtiyacı yarattı. Bundan önce kimsenin Denetim Merkezi'ni açmaya ihtiyacı yoktu.
Ancak Apple bunun yanında Denetim Merkezi'ne birkaç küçük ancak kullanışlı işlevler ekledi. Peki tvOS 13'lü Apple TV'de Denetim Merkezi'ne nasıl erişiliyor?
TvOS Denetim Merkezi'ne Nasıl Erişilir?
Apple TV'de Denetim Merkezi'ne erişirken önce cihazınızı en son sürüme güncellendiğinizden emin olun. Apple TV'nizde Ayarlar> Sistem> Yazılım Güncelleme bölümüne giderek mevcut güncellemeleri kontrol edebilirsiniz.
TvOS 13 kullandığınızı varsayarak, tvOS'in Denetim Merkezi'ni görüntülemek için Siri Remote üzerindeki Home düğmesini (TV'ye benzeyen) basılı tutun. Menü TV'nizin sağ tarafından içeri kayarak açılır.
Kontrol Merkezi'nden çıkmak istiyorsanız, Siri Remote üzerindeki Menu düğmesine basmanız yeterlidir.
Denetim Merkezi'nin Tüm Özellikleri
- Çoklu Kullanıcı – Apple TV'nizde ayarlanmış birden fazla kullanıcı hesabınız varsa, Denetim Merkezi'ni açmanız yeterlidir, profili seçmek için kaydırın.
- Uyku – Apple TV'nizi kullanmayı tamamladıysanız, Denetim Merkezi'ndeki Uyku düğmesine basmanız yeterlidir.
- Şimdi Oynatılan – Tıpkı iOS gibi, tvOS Denetim Merkezi'ni kullanarak hangi şarkının çaldığını görebilirsiniz.
- AirPlay – Apple TV'den AirPod'a bağlanmak ister misiniz? Veya sadece ses kaynağını değiştirmek mi istiyorsunuz? Bunu AirPlay düğmesine basarak da yapabilirsiniz. Bundan daha kolay olamazdı.
- Arama – Büyüteç simgesine basarak arama yapabilirsiniz.